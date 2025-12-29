Đại diện Cục Thuế: Ngoài bà bán xôi thì hầu như người kinh doanh đều dùng phần mềm bán hàng vì rất tiện, kể cả quán cà phê nhỏ nhất

Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng ban Chính sách thuế quốc tế, Cục Thuế

Tại tọa đàm Luật quản lý thuế (sửa đổi) – những điều hộ kinh doanh cần biết của VTV Digital mới đây, độc giả đặt câu hỏi: Doanh thu dưới 500 triệu có cần mua phần mềm bán hàng không, hàng tồn kê khai xử lý thế nào trước ngày 1/1/2026?

Trả lời câu hỏi trên, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng ban Chính sách thuế quốc tế, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, phần mềm quản lý bán hàng được sử dụng để phục vụ quá trình bán hàng, giúp việc kinh doanh thuận tiện hơn, tức là số hóa hoạt động kinh doanh.

Nếu người kinh doanh không mua phần mềm thì hoàn toàn có thể sử dụng sổ sách để ghi chép. Ví dụ bạn bán cốc cà phê, đầu vào thế nào, đầu ra thế nào, bạn ghi chép vào sổ. Cuối ngày, dùng sổ đó cộng lại bằng máy tính.

Phần mềm quản lý bán hàng thực chất là công cụ giúp số hóa toàn bộ hoạt động hàng ngày một cách đơn giản nhất. Việc có cần hay không phụ thuộc vào nhu cầu của từng người.

"Ở góc nhìn cá nhân, tôi thấy rằng hiện nay, ngoài cô bán xôi trước cổng nhà tôi thì hầu như chưa thấy ai không dùng phần mềm; còn lại, kể cả quán cà phê nhỏ nhất, tôi thấy họ đều đã sử dụng phần mềm bán hàng rồi.

Lý do là vì nó thực sự rất tiện và giúp quản lý chính xác. Dùng sổ sách với nhiều cô chú làm lâu năm rất giỏi và quen rồi, nhưng thực tế tôi thấy việc dùng phần mềm là rất thuận tiện. Vì vậy, xét về trách nhiệm thì theo tôi hiểu là không có nghĩa vụ bắt buộc, nhưng xét về việc có nên hay không trong kinh doanh thì tôi nghĩ đây là công cụ rất thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh", bà Hiền nhấn mạnh.

Về câu hỏi hàng tồn kê khai xử lý như thế nào trước ngày 1/1/2026, bà Hiền cho biết đây là băn khoăn của khá nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo quy định của pháp luật, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được chia theo các mức doanh thu khác nhau để xác định thuộc đối tượng nào. Ví dụ, nếu trong năm 2025 và dự kiến năm 2026, doanh thu dưới ngưỡng 500 triệu đồng, bà Hiền cho biết việc kiểm kê hàng tồn không liên quan quá nhiều đến vấn đề thuế.

Tuy nhiên, vấn đề hàng hóa có nguồn gốc hay không lại thuộc phạm vi kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác, ví dụ như cơ quan quản lý thị trường.

"Nếu bạn bán hàng hóa mà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ thì cơ quan thuế không phải đơn vị kiểm tra, mà các cơ quan chức năng khác sẽ kiểm tra nội dung này. Do đó, trong hoạt động kinh doanh, chúng ta nên minh bạch nguồn gốc hàng hóa, không chỉ phục vụ mục đích thuế mà còn để đáp ứng yêu cầu kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Với phần hàng tồn và việc nhập – xuất – tồn, tôi nghĩ các hộ kinh doanh đều cần có ghi chép để theo dõi đầy đủ nội dung này", bà Hiền nhấn mạnh.