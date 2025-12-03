Đại diện Cục Cảnh sát giao thông: Trang bị ghế trẻ em trên ô tô có thể giảm từ 50 đến 70% mức độ chấn thương và nguy cơ tử vong

Thượng tá Nguyễn Hồng Long - Cục Cảnh sát Giao thông. Ảnh: Báo Xây dựng

Nhiều gia đình có xe riêng vẫn phải để trẻ di chuyển bằng taxi

Chiều 1/12, Báo Xây dựng tổ chức talkshow "Lựa chọn thiết bị an toàn đạt chuẩn cho trẻ em trên ô tô thế nào".

Talkshow đặt ra vấn đề: Có ý kiến cho rằng chỉ nên quy định đối với xe cá nhân do sử dụng thường xuyên và có thể chủ động chuẩn bị thiết bị an toàn cho trẻ; còn các xe kinh doanh vận tải thì không. Vì sao Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ lại yêu cầu tất cả các phương tiện đều phải tuân thủ?

Trả lời vấn đề này, thượng tá Nguyễn Hồng Long - Phó Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông - Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, yêu cầu trang bị thiết bị an toàn cho trẻ được quy định tại Khoản 3, Điều 10, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Quy định này áp dụng chung cho tất cả các loại xe, từ xe cá nhân đến xe kinh doanh vận tải.

Ông Long cho rằng nhu cầu vận chuyển trẻ em bằng các loại hình vận tải hành khách là rất lớn. Có những trường hợp, dù gia đình có xe cá nhân nhưng vẫn phải cho trẻ đi bằng phương tiện khác như taxi, xe buýt, xe khách công cộng... Khi đó, các phương tiện như Grab, taxi cũng phải trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em. Đồng thời, người lái xe cũng cần có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ.

"Tôi lấy ví dụ, cùng một điều kiện lái xe và cùng đưa hai trẻ em di chuyển từ điểm này sang điểm khác, người lái xe cá nhân và người lái xe kinh doanh đều chịu trách nhiệm như nhau nếu xảy ra sự cố. Do đó, việc áp dụng quy định đối với cả xe cá nhân và xe kinh doanh vận tải là phù hợp", ông Long lý giải.

Giảm từ 50 đến 70% nguy cơ tử vong cho trẻ em

Chia sẻ thêm, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, quy định mới được bổ sung vào Luật nhằm hoàn thiện khung pháp lý về bảo đảm an toàn giao thông. Trước đây, các quy định chủ yếu tập trung vào người trưởng thành, trong khi nhóm trẻ em – vốn là đối tượng dễ bị tổn thương – lại chưa được đề cập đầy đủ.

Thực tế thống kê cho thấy mỗi năm vẫn có hàng trăm đến hàng nghìn trẻ nhỏ tử vong hoặc bị thương do tai nạn giao thông. Riêng 11 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận hơn 440 trường hợp nạn nhân dưới 10 tuổi. Trước tình hình đáng lo ngại này, các cơ quan chức năng đã xem xét và bổ sung quy định vào Luật nhằm tăng cường bảo vệ an toàn cho trẻ em.

Bên cạnh đó, việc bổ sung quy định này còn nhằm bảo đảm tính tương thích với các công ước và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có Công ước Vienna năm 1968. Nhiều quốc gia Đông Nam Á cũng đã áp dụng quy định tương tự trong hệ thống pháp luật.

Một yếu tố quan trọng khác là các nghiên cứu quốc tế khẳng định hiệu quả của thiết bị an toàn cho trẻ em khi di chuyển bằng ô tô, giúp giảm đáng kể mức độ chấn thương và nguy cơ tử vong, thậm chí có thể giảm từ 50 đến 70%.

Ngoài ra, quy định mới cũng nâng cao trách nhiệm của người lớn trong việc bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông.

"Có ý kiến cho rằng có thể ôm trẻ em trong lòng thay cho thiết bị an toàn. Tuy nhiên, việc ôm trẻ không thể đảm bảo an toàn bằng việc sử dụng thiết bị chuyên dụng. Chỉ cần người lớn lơ đễnh hoặc xảy ra sự cố bất ngờ, trẻ rất dễ bị tuột khỏi vòng tay.

Về dây đai an toàn trên ô tô, dây đai được thiết kế cho người lớn nên có thể chèn vào cổ hoặc đầu trẻ, do đó không phù hợp và tiềm ẩn nguy hiểm", ông Long nói.

Chia sẻ về lý do quy định áp dụng đối với trẻ em dưới 10 tuổi, đại diện cơ quan chức năng lý giải đó là vì độ tuổi này trẻ còn hiếu động, chưa có ý thức tự bảo vệ, cần có sự giám sát của người lớn. Việc bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn, yêu cầu trẻ ngồi trên ghế riêng sẽ góp phần bảo đảm an toàn tốt hơn.



