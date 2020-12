"Đại cử tri bất tuân" - Con đường duy nhất để Trump đảo chiều kết quả bầu cử

Giữa bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn từ chối chấp nhận kết quả bầu cử, một số nhà quan sát cho rằng cách duy nhất để ông Trump đảo chiều kết quả bầu cử đã được xác nhận và tiếp tục nắm quyền là thay đổi các quy tắc của Đại cử tri đoàn. Một kịch bản như vậy có hiệu quả hay không sẽ phụ thuộc vào việc có bao nhiêu đại diện do các bang bổ nhiệm và Đại cử tri đoàn trở thành các "đại cử tri bất tuân", những người thay đổi lá phiếu của mình và bầu cho Tổng thống Trump tại các bang mà ông Biden nhận được đa số phiếu phổ thông.

Mỹ áp dụng hệ thống đại cử tri nhằm chính thức tuyên bố người chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống. Số lượng đại cử tri ở mỗi bang đại diện cho số thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ của bang đó. Do mỗi bang đều phải bầu 2 thượng nghị sĩ và ít nhất 1 quận thuộc Quốc hội nên mỗi bang phải có ít nhất 3 phiếu đại cử tri. Như vậy, có tổng số 538 đại cử tri trên toàn nước Mỹ.

Để giành chiến thắng ở Đại cử tri đoàn, mỗi ứng viên phải nhận được ít nhất 270 phiếu đại cử tri. Theo AP, ông Biden hiện nhận được 306 phiếu đại cử tri, nhiều hơn ngưỡng cần thiết để một ứng viên được tuyên bố là tổng thống. Tổng thống Trump hiện nhận được 232 phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, nếu một số đại cử tri thay đổi quyết định và chuyển sang bầu cho Tổng thống Trump, con số đó có thể thay đổi.

Theo trang web chính trị FairVote, 17 bang không có luật yêu cầu các đại cử tri phải bỏ phiếu cho ứng viên được đa số người dân bầu. Ông Biden giành chiến thắng ở 7 trong số những bang này.

Tại Illinois và Pennsylvania, cả hai bang đều không có luật trừng phạt đại cử tri bất tuân, những nơi mà ông Biden giành chiến thắng, mỗi bang có 20 phiếu đại cử tri. Ông Biden giành được Pennsylvania với tỷ lệ phiếu bầu là 50% trong khi 48,8% cử tri bỏ phiếu cho ông Trump. Tại Illinois, Tổng thống Trump nhận được 40,5% phiếu bầu trong khi tỷ lệ phiếu bầu của ông Biden là 57,6%. Dù vậy, ngay cả khi ông Trump có thể đảo chiều kết quả ở một trong 2 bang hoặc cả hai bang, ông cũng không có đủ số phiếu để giành được đa số phiếu đại cử tri.

Nếu tất cả đại cử tri ở cả 7 bang Georgia, Illinois, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania và Rhode Island bất tuân và bỏ phiếu cho ông Trump, Tổng thống sẽ nhận được thêm 107 phiếu đại cử tri, nâng số phiếu của ông lên 339, vượt xa ngưỡng cần thiết để giành được nhiệm kỳ thứ hai ở Nhà Trắng.

Trump gần như không còn khả năng lật ngược thế cờ

Tuy nhiên, triển vọng để điều đó xảy ra không nhiều. Hầu hết các đại cử tri sẽ được đảng của ứng viên chiến thắng lựa chọn tại từng bang cụ thể. Do đó, các đại cử tri này sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đảng của họ.

Vì nỗ lực tái đắc cử của Tổng thống Trump, đảng Cộng hòa ở Pennsylvania đã nộp đơn kiện cáo buộc rằng luật bỏ phiếu qua thư của bang này là vi hiến. Đơn kiện yêu cầu hơn 2,5 triệu phiếu qua thư phải bị hủy bỏ hoặc nếu không, cơ quan pháp lý của bang với đa số thành viên đảng Cộng hòa sẽ lựa chọn các đại cử tri của bang. Tuy nhiên, luật của bang Pennsylvania quy định các đại cử tri sẽ được đảng của ứng viên chiến thắng lựa chọn. Tại Pennsylvania, ông Biden nhận được khoảng 3.459.923 phiếu bầu trong khi số phiếu của ông Trump là 3.378.263.

Hồi tháng 11, Tổng thống Trump đã mời Chủ tịch Hạ viện đảng Cộng hòa bang Michigan Lee Chatfield và Lãnh đạo phe đa số đảng Cộng hòa ở Michigan Mike Shirkey tới Nhà Trắng. Trong khi một số nhà quan sát bày tỏ lo ngại rằng ông Trump sẽ cố gắng đảo chiều chiến thắng của ông Biden tại bang này thì ông Chatfield và Shirkey đã khẳng định trong một tuyên bố chung rằng điều đó sẽ không xảy ra.

"Chúng tôi vẫn chưa nhận thấy có bất kỳ thông tin nào có thể thay đổi kết quả bầu cử ở Michigan và với vai trò là những nhà lãnh đạo của nhánh lập pháp, chúng tôi sẽ tuân thủ luật lệ và tuân theo quy trình bổ nhiệm bình thường các đại cử tri của Michigan", thông báo hồi tháng 11 cho hay.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Arizona, Pennsylvania và Wisconsin cũng khẳng định rằng họ sẽ không thay đổi các đại cử tri của bang.

Tuy nhiên, một số thành viên trong đảng Cộng hòa đã nộp đơn kiện ở Michigan trong nỗ lực chứng minh đã xảy ra tình trạng gian lận bầu cử trên diện rộng. Trong một đơn kiện nộp lên ngày 30/11, luật sư Sidney Powell đã yêu cầu kết quả bầu cử của bang này phải hủy bỏ xác nhận do đã có "hàng trăm và hàng nghìn phiếu bầu bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc hoàn toàn không có thật ở Michigan, những lá phiếu được cáo buộc là đã làm nên chiến thắng của ông Biden tại bang này".

Theo AP, ông Biden nhận được 50,6% phiếu bầu ở Michigan trong khi Tổng thống Trump nhận được 47,8% phiếu bầu. Bang Michigan có tổng cộng 16 phiếu đại cử tri.

Hiện nay, những đồn đoán cho rằng ông Trump sẽ nỗ lực thay thế các đại cử tri thân thiết với đảng Cộng hòa ở những bang mà ông Biden sẽ nhận được toàn bộ phiếu đại cử tri, đều không có cơ sở./.