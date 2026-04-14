Đại công trường cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng sau gần 1 năm thi công Viên Minh | 14/04/2026 08:59

Sau gần 1 năm thi công, công trường cầu Tứ Liên 20.000 tỷ đồng đang tăng tốc với nhiều hạng mục triển khai đồng loạt, máy móc hoạt động liên tục để bảo đảm tiến độ. Nằm giữa hai cây cầu lớn bắc qua sông Hồng là cầu Nhật Tân và cầu Long Biên, dự án cầu Tứ Liên đang dần hình thành với quy mô lớn, kết nối khu vực phường Tây Hồ với xã Đông Anh. Đây là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của Hà Nội, được kỳ vọng tạo thêm trục giao thông mới và giảm áp lực cho các cây cầu hiện hữu. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng, thuộc nhóm A. Điểm đầu tuyến nối với đường Nghi Tàm (phường Tây Hồ), điểm cuối kết nối với đường Trường Sa (xã Đông Anh). Công trình được khởi công từ tháng 5/2025, với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 11,5 km. Riêng phần cầu Tứ Liên dài khoảng 2,9 km, trong đó cầu chính dài gần 1 km. Theo thiết kế, mặt cắt ngang cầu gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và 2 làn dành cho người đi bộ. Ghi nhận tại công trường những ngày giữa tháng 4, nhiều hạng mục đang được triển khai đồng loạt. Trên sông, các sà lan vận chuyển vật liệu hoạt động liên tục, đưa cát, đá, xi măng đến vị trí thi công. Một số trụ cầu quan trọng như P37, P38 đang được thi công với yêu cầu kỹ thuật cao. Các vị trí này sử dụng cọc khoan nhồi đường kính lớn, khoảng 2,5 m, được khoan sâu xuống lòng sông tới khoảng 65 m nhằm bảo đảm độ ổn định của kết cấu. Những ngày này, người dân ở ngõ 310 Nghi Tàm (phường Hồng Hà, Hà Nội) tất bật di dời, tháo dỡ nhà cửa, khẩn trương bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án cầu Tứ Liên. Khu vực ngõ 310 Nghi Tàm được xác định là vị trí quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc xây trụ cầu Tứ Liên. Theo thống kê, tổng diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn phường Hồng Hà khoảng gần 294.000 m², liên quan đến 732 thửa đất. Trong đó có hàng trăm thửa đất ở, cùng với đất nông nghiệp, khu bãi bồi và một số diện tích do tổ chức quản lý. Đến nay, địa phương đã hoàn tất việc kiểm đếm toàn bộ các thửa đất. Hàng trăm phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, tương ứng với hơn một nửa số thửa đất bị ảnh hưởng. Diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt hơn 179.000 m², chiếm khoảng 60,96% tổng diện tích toàn dự án và gần 90% phần diện tích phục vụ thi công trụ cầu. Phần mặt bằng này cho phép triển khai thi công phần lớn các trụ cầu chính, từ P10 đến P37, cùng nhiều trụ phụ trên tuyến đường Âu Cơ và Nghi Tàm. Bên cạnh đó, công tác tái định cư cũng được triển khai với việc tổ chức bốc thăm đất cho hàng trăm hộ dân tại khu vực xã Thư Lâm. Để bảo đảm tiến độ, chính quyền địa phương đã kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ tạm cư cho các hộ phải thuê nhà trong thời gian xây dựng nơi ở mới. Đồng thời, đề xuất các cơ chế linh hoạt đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện tái định cư, nhằm giảm áp lực cho người dân. Theo kế hoạch, dự án cầu Tứ Liên sẽ hoàn thành vào năm 2027. Khi đưa vào sử dụng, công trình không chỉ góp phần giảm tải cho các cầu hiện hữu mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Bắc sông Hồng, tạo thêm động lực cho khu vực Đông Anh trong thời gian tới.