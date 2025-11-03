Đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup ghi danh vào cuộc đua toàn cầu '7 Kỳ quan Đô thị Tương lai’

Vingroup nộp hồ sơ tham gia bầu chọn ‘7 Kỳ quan Đô thị Tương lai’ thế giới

Dự án khu đô thị Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise mới đây đã chính thức nộp hồ sơ ứng viên tham gia chiến dịch bầu chọn quy mô toàn cầu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”, do tổ chức nổi tiếng thế giới New7Wonders khởi xướng. Với việc tham gia bầu chọn, tập đoàn hàng đầu Việt Nam đã khắng định dự án là biểu tượng mang tầm vóc thế giới, hội tụ đủ yếu tố để đại diện cho tương lai đô thị của nhân loại.

Được biết, ngay sau khi chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” chính thức mở cổng (ngày 31/10/2025), kêu gọi người dân trên toàn thế giới tìm ra 7 thành phố tiêu biểu nhất cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững và tiến bộ nhân loại – Vingroup đã nộp hồ sơ tham dự.

Toàn cảnh Dự án khu đô thị Cần Giờ trong tương lai. Ảnh: Vingroup

Trong vòng một năm kể từ ngày khởi động, các ứng viên khác đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ lần lượt được đề cử và giới thiệu. Giai đoạn bầu chọn chính thức bắt đầu từ ngày 31/10/2026 và kết thúc bằng Lễ công bố 7 Kỳ Quan Thành phố Tương lai vào ngày 31/10/2027.

Sáng kiến bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” không đơn thuần là một cuộc đại thảo luận trên toàn cầu để tìm ra những “kỳ quan mới”. Đây còn là một chiến dịch phản ánh chuẩn mực văn minh của thế kỷ 21, tôn vinh những đô thị tiên phong trong tư duy phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ nhân văn, đổi mới - sáng tạo; và định nghĩa thế nào là “một thành phố tương lai”.

Từ khi ra đời cách đây 25 năm, New7Wonders - tổ chức nổi tiếng toàn cầu với những cuộc bầu chọn “7 Kỳ quan Thế giới mới” và “7 Kỳ quan Thiên nhiên mới” - đã trở thành hiện tượng văn hóa quốc tế khi hàng trăm triệu người trên khắp hành tinh cùng định nghĩa lại kỳ quan của thời đại.

Tiếp nối mô hình đã tạo nên danh tiếng toàn cầu của New7Wonders, chiến dịch “7 Kỳ quan Thành phố Tương lai” là dịp để công dân trên toàn thế giới định nghĩa thế nào là một kỳ quan đô thị, xác lập chuẩn mực chất lượng sống mới của thế kỷ này.

Dự án khu đô thị Cần Giờ là mô hình đô thị ESG tiên phong tại châu Á

Xét ở các tiêu chí trên, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ hội tụ đủ các điều kiện để trở thành ứng viên lý tưởng với mô hình đô thị môi trường - xã hội - quản trị (ESG) hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Tọa lạc tại vùng sinh thái ven biển Cần Giờ của TP.HCM, kế cận rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, khu đô thị lấn biển Cần Giờ là một đô thị hiện đại với quy mô gần 2.870 ha, tổng chiều dài bờ biển bao quanh dự án lên tới 121km, trong đó có 53 km bãi biển công cộng.

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tổng mức đầu tư 10 tỷ USD, đang được Vingroup triển khai thi công. Ảnh: Vingroup

Khi hoàn thành, công trình sẽ là siêu đô thị sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam với định hướng trở thành “siêu đô thị biển - sinh thái - công nghệ” hàng đầu khu vực, phát triển theo mô hình ESG++ với công nghệ vận hành thông minh, năng lượng xanh, được quy hoạch hài hòa giữa rừng và biển.

Cụ thể, đây là dự án tiên phong tại Việt Nam phấn đấu đạt chứng chỉ xanh BREEAM Communities - một trong những chứng chỉ quốc tế khắt khe và uy tín hàng đầu thế giới cho quy hoạch và phát triển đô thị bền vững, và Tiêu chuẩn quốc gia ISO 37122 về phát triển đô thị thông minh.

Dự án được đầu tư phát triển hệ thống năng lượng điện gió trên biển nằm cách bờ 20km, ứng dụng công nghệ tiên tiến với những tiêu chuẩn cao nhất, khai thác tối đa sức gió tự nhiên để cung cấp nguồn điện xanh cho hệ sinh thái.

Đại đô thị này cũng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông xanh, hướng tới 100% phương tiện sử dụng trong khu đô thị có mức phát thải ròng bằng 0.

Với vị trí “tựa rừng, hướng biển”, dự án duy trì nhiệt độ mát hơn trung tâm TP. HCM khoảng 2°C, hứa hẹn trở thành biểu tượng đô thị xanh và bền vững của thành phố phía Nam.

Nhà hát Blue Waves Theatre tại dự án khu đô thị Cần Giờ trong tương lai. Ảnh: Vingroup

Đáng chú ý, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ nằm ngay cạnh siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trị giá 4,8 tỷ USD, mở ra triển vọng hình thành chuỗi logistics biển – thương mại quốc tế gắn với cảng nước sâu. Từ đây, Cần Giờ có thể trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực Đông Nam Á, đồng thời phát triển mạnh các dịch vụ thương mại, kinh tế.

Trong tương lai, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ sẽ được kết nối thuận tiện vào trung tâm bằng tàu metro tốc độ cao. Cùng với đó, Vingroup cũng đang đề xuất xây dựng đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu kết nối đến nơi đây.



