Đại chiến "view triệu đô" giữa lòng Tràng An: Highlands và Starbucks ai cũng đẹp nhưng chi tiết này mới quyết định kẻ thắng thế

Nằm giữa lòng quần thể danh thắng Tràng An, nơi những vách đá vôi dựng đứng soi mình xuống dòng nước xanh ngọc bích, sự xuất hiện của các thương hiệu F&B lớn đã mang đến một hơi thở hoàn toàn mới. Không còn là những hàng quán tạm bợ, sự đầu tư bài bản về kiến trúc của Starbucks hay Highlands đã biến mỗi điểm dừng chân trở thành một cuộc đối thoại đầy thú vị giữa tính hiện đại và nét cổ kính của di sản. Đây không chỉ là nơi để thưởng thức một ly đồ uống mà còn là không gian để du khách lắng lại và thu trọn vẻ đẹp của thiên nhiên qua những góc nhìn được thiết kế đầy dụng ý.

Starbucks gây sốt với thiết kế bản địa hoá, trở thành địa điểm check-in hot khi đến Tràng An

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, chi nhánh Starbucks tại Tràng An đã lập tức trở thành tâm điểm trên các trang tin du lịch và mạng xã hội. Nhiều người không khỏi trầm trồ khi chứng kiến một quán cà phê hiện đại lại có thể hòa quyện vào không gian núi non hùng vĩ của Ninh Bình. Thậm chí, phong cách thiết kế của cửa hàng này còn được ví von như một góc nhỏ của Nhật Bản bởi sự tối giản nhưng rất sang trọng.

Starbucks là địa điểm check-in hot tại Tràng An. Ảnh: hiko_hi_

Nét độc đáo của Starbucks nằm ở việc sử dụng chất liệu hoà quyện với toàn bộ cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài thành một bức tranh sống động hiện hữu ngay trong quán. Những vật liệu như gỗ sáng màu, đá và các chi tiết trang trí tối giản được sắp đặt tinh tế, tạo nên một không gian vừa hiện đại vừa tĩnh lặng. Đây là nơi mà du khách tận hưởng cảm giác thư thái tuyệt đối khi nhâm nhi ly cà phê giữa núi non thơ mộng. Tuy nhiên Starbucks Tràng An chỉ phục vụ mang đi và không có chỗ ngồi lại.

Highlands vừa khai trương chi nhánh Tràng An với vị trí có view “triệu đô”

Nếu Starbucks chọn sự khiêm cung, tĩnh lặng thì Highlands Coffee lại khẳng định vị thế thương hiệu Việt với một không gian phóng khoáng và tràn đầy năng lượng. Tận dụng vị trí đắc địa ngay sát mép nước, Highlands thiết kế không gian theo lối mở tối đa giúp thực khách có thể hít thở trọn vẹn bầu không khí trong lành và lắng nghe tiếng mái chèo khua nước ngay bên tai.

Điểm nhấn trong kiến trúc của Highlands chính là sự kết hợp khéo léo giữa tông màu đỏ đen kinh điển với hệ mái ngói truyền thống và hàng hiên rộng. Cách bài trí này không chỉ mang lại sự gần gũi cho khách nội địa mà còn thể hiện niềm tự hào về văn hóa cà phê Việt Nam giữa lòng di sản thế giới. Đặc biệt là với lợi thế không gian ngồi tại chỗ rộng rãi và hướng thẳng ra sông, Highlands trở thành trạm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn dành thời gian để sống chậm và ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của Tràng An.

Không gian Highlands Tràng An như hoà quyện vào núi non hùng vĩ. Ảnh: hiko_hi_

Nhìn một cách tổng thể thì sự hiện diện của Starbucks và Highlands tại Tràng An không đơn thuần là câu chuyện mở rộng thị phần mà là một cuộc so găng đầy tinh tế về tư duy thẩm mỹ.

Sự khác biệt ở đây không nằm ở giá thành hay thực đơn mà nằm ở việc ai là người chạm được vào cảm xúc của thực khách theo cách riêng. Nếu Starbucks chọn một lối đi có phần hướng nội và tạo ra một điểm nhấn tĩnh lặng để du khách quan sát di sản thì Highlands lại chọn sự hướng ngoại tuyệt đối. Highlands không cố tạo ra một ốc đảo tách biệt mà biến quán cà phê trở thành một phần của dòng chảy du lịch sôi động.

Starbucks và Highlands đều mang đến trải nghiệm khác biệt cho khách du lịch. Ảnh: Starbucks Vietnam, hiko_hi_

Chính sự khác biệt trong triết lý thiết kế này đã tạo nên một thế cân bằng thú vị tại Tràng An. Dù bạn là người thích sự chiêm nghiệm yên tĩnh hay yêu cái nhộn nhịp của sông nước thì cả hai thương hiệu này đều có cách để chiều lòng bạn. Cách tiếp cận văn minh này không chỉ giúp nâng tầm trải nghiệm du lịch mà còn góp phần định hình lại tiêu chuẩn của không gian cà phê tại các khu di sản trọng điểm của Việt Nam.