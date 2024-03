Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An và Cao Mạnh Linh nhận nhiệm vụ mới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 1010 và Nghị quyết số 1011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An. (Ảnh: quochoi.vn)

Theo Nghị quyết số 1010, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV.

Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV, ông Trịnh Xuân An được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An sinh ngày 16/5/1982; quê quán xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trịnh Xuân An từng giữ các chức vụ: Chuyên viên, Chuyên viên chính Vụ Quốc phòng - An ninh, hàm Phó Vụ trưởng, Thư ký Thượng tướng - Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; Thư ký Đại tướng - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; Phó Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát.

Đại biểu Quốc hội Cao Mạnh Linh. (Ảnh: quochoi.vn)

Từ tháng 7/2021, ông Trịnh Xuân An là đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV và Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cu ba (11/2021).

Theo Nghị quyết số 1011, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV.

Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV, ông Cao Mạnh Linh được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Đại biểu Quốc hội Cao Mạnh Linh sinh ngày 23/1/1982; quê quán phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Ông Cao Mạnh Linh từng giữ các chức vụ: Chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội; Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Từ tháng 7/2021, ông Cao Mạnh Linh là đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng, Vụ Tư pháp; Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.