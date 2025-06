Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh lần thứ 2 tha thiết đề xuất quy tắc "dây kéo áo" để giảm tắc đường

Ngày 23-6, thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh tiếp tục đề xuất về việc áp dụng quy tắc "dây kéo áo" nhập làn xe để giảm thiểu ùn tắc giao thông. Đây là lần thứ 2 ông đưa ra đề xuất này tại kỳ họp thứ 9.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh phát biểu sáng 23-6. Ảnh: Phạm Thắng

Quy tắc "dây kéo áo" là mỗi làn đường được ưu tiên đi luân phiên 1 xe để nhập làn. Tại điểm nhập làn, các phương tiện từ các làn khác nhau sẽ nhập vào làn chính theo kiểu xen kẽ, giống như cách các răng của dây kéo áo đan vào nhau. Ví dụ, một xe từ làn trái, một xe từ làn phải, lần lượt xen kẽ nhau để nhập vào làn chính.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, quy tắc trên là một giải pháp phi tài chính nhưng mang lại hiệu quả rất lớn vì nó giúp nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng trên cả nước.

"Quy tắc này giúp giảm tắc nghẽn giao thông, cho phép phương tiện di chuyển trơn tru và nhanh hơn, giảm sự bực bội của người lái xe vì ai cũng sẽ đến lượt theo thứ tự mà không phải chen lấn, tạo sự công bằng cho các lái xe khi ai cũng chỉ tốn thời gian như nhau để đi qua điểm ùn tắc, giúp giờ đi học, giờ đi làm, giờ hẹn, giờ đi chơi được sắp xếp chính xác"- ông Cảnh nói và cho biết nhiều bang ở Mỹ đã áp dụng quy tắc này, ùn tắc đã giảm 40-50%.

Hiện Quốc hội đang thảo luận dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, ông Cảnh cho rằng từ thực tiễn cho thấy có những trường hợp pháp luật cần điều chỉnh nhanh chóng để tháo gỡ vướng mắc do pháp luật chưa lường hết.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cùng với hình ảnh ông mang đến hội trường để minh họa cho giải pháp giảm ùn tắc giao thông, tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội ngày 18-6. Ảnh: Phạm Thắng

Lý giải về việc lần thứ 2 đề xuất áp dụng quy tắc "dây kéo áo", ông Cảnh cho biết chắc chắn khi áp dụng sẽ mang lại hiệu quả cao cho hệ thống giao thông của Việt Nam.

"Tôi không chỉ nghiên cứu rất kỹ về quy tắc này, đã vẽ lại cách tổ chức giao thông mà thực tế tôi đã lái xe nhiều năm theo quy tắc này ở nước ngoài. Tôi cũng trực tiếp cầm lái hơn 20 năm ở Việt Nam, lái xe nhiều năm ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng nên hiểu được nguyên nhân gây ùn tắc giao thông, 1 phần là do ý thức của lái xe, phần khác do quá tải của phương tiện cá nhân, phần còn lại chính là do cách tổ chức giao thông"- đại biểu Cảnh nêu rõ.

Vị đại biểu đoàn Bình Định đề xuất Chính phủ áp dụng thí điểm nhập làn theo quy tắc luân phiên này cho một số khu vực theo khung giờ đang bị ùn tắc do giao thông bị thắt nút cổ chai để thấy được hiệu quả của quy tắc này.

Khi Nghị quyết này được thông qua, Chính phủ nên xem xét việc sửa đổi một số khoản tại Điều 13, Điều 22, Điều 25 của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ liên quan đến quyền ưu tiên và quy tắc nhập làn, để ngành giao thông và các địa phương có căn cứ áp dụng cho đến khi Quốc hội có kế hoạch sửa đổi những quy định của pháp luật về giao thông.