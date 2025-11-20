Xem đào tạo chuyên khoa như chứng chỉ là 'hoàn toàn sai'

Chiều 20/11, phát biểu tại Quốc hội về các nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đại biểu Nguyễn Tri Thức (TP.HCM) đề cập đến dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi, trong đó có lĩnh vực đào tạo chuyên khoa và đội ngũ bác sĩ nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2.

Sau khi đọc báo cáo gửi Quốc hội, cá nhân ông Thức thấy “rất buồn”, vì các giải trình liên quan tới các lĩnh vực kể trên “hoàn toàn không chính xác”.

Đại biểu Nguyễn Tri Thức.

“Tôi rất muốn gặp các anh, chị đã chấp bút báo cáo này, bởi vì báo cáo xem việc đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 và nội trú như học chứng chỉ hành nghề, trong khi thực tế đây là những chương trình đào tạo tinh hoa, tập hợp trí thức và kỹ năng cao nhất của ngành y”, ông nói.

Đại biểu đang là Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, sau khi tốt nghiệp, bác sĩ gần như chia làm hai nhóm chính: Nhóm đầu tiên đi giảng dạy tại các trường đại học, thiên về thạc sĩ, tiến sĩ. Còn nhóm thứ hai đi làm tại các bệnh viện , học chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 và nội trú. “Lực lượng nội trú chính là tinh hoa của tinh hoa trong ngành y”, ông khẳng định.

Vì vậy, theo đại biểu đoàn TPHCM, nếu xem chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 và nội trú như đào tạo chứng chỉ hành nghề là hoàn toàn sai và coi thường lực lượng nòng cốt của ngành y.

“Tôi xin nhấn mạnh, giáo dục ngành y luôn là giáo dục thực hành, gắn liền với bệnh viện. Sinh viên y khoa từ năm thứ hai đã phải thực hành tại bệnh viện, học từ bệnh nhân và không thể tách rời bệnh viện ra khỏi quá trình đào tạo. Người bác sĩ phải coi bệnh nhân là “thầy lớn” của đời mình; càng ôm sách lý thuyết mà thiếu thực hành, tay nghề càng yếu”, ông Thức bày tỏ.

Mong chuyển việc quản lý giáo dục khối sức khỏe về Bộ Y tế

Từ phân tích trên, đại biểu ngành y đề nghị trong dự thảo luật, đặc biệt tại điều 6 quy định về trách nhiệm quản lý giáo dục, cần bổ sung: Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý, giám sát và thực hiện các nội dung liên quan tới đào tạo chuyên sâu, đặc thù trình độ sau đại học trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

“Nếu dự thảo được thông qua như hiện nay, giáo dục sức khỏe sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, kể cả chương trình đào tạo – điều này rất đáng lo ngại”, ông Thức cho hay.

Một vấn đề khác theo ông, hiện nay việc cấp phép hành nghề sức khỏe, mở trường đại học y tư nhân hay mã ngành y lại do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, còn Bộ Y tế chỉ cung cấp nhu cầu.

Theo ông, điều này dẫn tới Bộ Y tế không kiểm soát được chất lượng đào tạo, đặc biệt ở các trường y tư nhân, trong khi nhu cầu nhân lực y tế như bác sĩ, điều dưỡng luôn rất lớn.

“Trước đây, cao đẳng y tế cũng do Bộ Y tế quản lý, nay lại giao cho Bộ Giáo dục, tạo ra bất cập lớn”, ông Thức nhìn nhận.

Vì vậy, đại biểu ngành y mong Quốc hội xem xét và chuyển toàn bộ công tác quản lý giáo dục về khối sức khỏe về Bộ Y tế, để đảm bảo chất lượng đào tạo, giám sát chặt chẽ và gắn liền với thực hành tại bệnh viện.