"Đại bàng thống lĩnh" Samsung không ngừng vỗ cánh: Việt Nam là cứ điểm để thế lực Hàn Quốc vươn lên đỉnh cao

Trong đoàn tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam mới đây có những gương mặt quyền lực nhất của giới kinh doanh Hàn Quốc. Một lần nữa, tâm điểm chú ý lại dành cho Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong.

Không chỉ là một tập đoàn đa quốc gia, Samsung từ lâu đã được ví như một "đại bàng thống lĩnh", mang theo đôi cánh công nghệ và dòng vốn khổng lồ để kiến tạo nên những kỳ tích kinh tế, không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên quy mô toàn cầu, đặc biệt là tại cứ điểm chiến lược Việt Nam.

Tầm vóc khổng lồ của Samsung

Tại Hàn Quốc, Samsung không đơn thuần là một thương hiệu điện tử; đây còn là một hệ sinh thái bao trùm, một biểu tượng của sự trỗi dậy mạnh mẽ từ tro tàn chiến tranh để trở thành cường quốc công nghệ. Tầm ảnh hưởng của tập đoàn này lớn đến mức nhiều người thường ví von Samsung như “một quốc gia” thu nhỏ trong lòng đất nước.

Tính đến năm 2024 và kéo dài sang năm 2025, các công ty thuộc hệ sinh thái Samsung đóng góp một con số gây kinh ngạc: xấp xỉ 23% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc.

Vào ngày 22/1 vừa qua, Samsung Electronics đã chính thức xác lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi giá trị vốn hóa thị trường của công ty vượt mốc 1.000 nghìn tỷ won (tương đương khoảng 700 tỷ USD).

Đây là doanh nghiệp đầu tiên trong lịch sử chứng khoán Hàn Quốc chạm tới cột mốc này, khẳng định vị thế độc tôn và sức hút mãnh liệt đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Rời khỏi ranh giới bán đảo Triều Tiên, "đại bàng" Samsung đã sải cánh trên bầu trời công nghệ thế giới với những vị thế dẫn đầu gần như tuyệt đối ở nhiều phân khúc then chốt.

Bộ phận Giải pháp Thiết bị, bao gồm mảng chip nhớ và xưởng đúc chip, là "cỗ máy in tiền" chính của Samsung. Trong quý 4 năm 2025, bộ phận này đã đạt mức doanh thu kỷ lục 44 nghìn tỷ won với lợi nhuận hoạt động lên tới 16,4 nghìn tỷ won, nhờ nhu cầu bùng nổ từ các trung tâm dữ liệu AI. Samsung hiện giữ khoảng 10,6% thị phần bán dẫn toàn cầu, và mặc dù có sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như SK Hynix hay Micron, Samsung vẫn duy trì được quyền lực điều tiết giá thị trường nhờ quy mô sản xuất khổng lồ.

Trong lĩnh vực sản xuất màn hình, Samsung Display nắm giữ 48% thị phần doanh thu OLED toàn cầu vào năm 2025. Khả năng cung ứng các tấm nền OLED chất lượng cao nhất cho cả đối thủ truyền kiếp như Apple lẫn các hãng điện thoại Trung Quốc như Xiaomi, Oppo đã giúp Samsung duy trì biên lợi nhuận ổn định ngay cả khi thị trường thiết bị đầu cuối biến động.

Trên thị trường điện thoại thông minh, Samsung tiếp tục duy trì vị thế nhà sản xuất lớn nhất thế giới với 19,9% thị phần toàn cầu tính đến giữa năm 2025. Đặc biệt, ở phân khúc điện thoại màn hình gập - biểu tượng của sự sáng tạo phần cứng - Samsung chiếm tới 62% thị phần với các dòng Galaxy Z Fold và Z Flip.

Kỷ lục ấn tượng nhất phải kể đến mảng TV, nơi Samsung đã giữ vững ngôi vị số một thế giới trong suốt 20 năm liên tiếp (từ 2006 đến 2025). Với 29,1% thị phần doanh thu TV toàn cầu, Samsung không chỉ bán sản phẩm mà còn định hình cách con người giải trí thông qua các công nghệ Neo QLED, OLED và Micro LED.

Tại sao Samsung vẫn giữ vững ngôi vương trước vòng vây đối thủ?

Câu hỏi đặt ra là tại sao trong một kỷ nguyên công nghệ thay đổi chóng mặt, Samsung vẫn có thể đứng vững trước sức ép từ Apple ở phân khúc cao cấp và sự trỗi dậy của các "mãnh hổ" Trung Quốc như Xiaomi hay Huawei? Câu trả lời nằm ở ba yếu tố cốt lõi: Tích hợp dọc, R&D và triết lý quản trị nhạy bén.

Khác với Apple chủ yếu dựa vào mô hình thuê ngoài để tập trung vào thiết kế và phần mềm, Samsung duy trì quyền kiểm soát gần như tuyệt đối đối với toàn bộ chuỗi cung ứng linh kiện cốt lõi. Samsung tự sản xuất từ màn hình, chip nhớ, pin cho đến cảm biến hình ảnh.

Sự tích hợp này mang lại cho Samsung hai lợi thế khổng lồ. Thứ nhất là khả năng tối ưu hóa phần cứng và phần mềm ở mức độ sâu nhất, cho phép họ ra mắt các sản phẩm đột phá như màn hình gập trước các đối thủ nhiều năm.

Thứ hai là khả năng "lấy lãi từ đối thủ": Ngay cả khi người tiêu dùng mua một chiếc iPhone, Samsung vẫn thu về lợi nhuận từ việc cung cấp tấm nền OLED và chip nhớ cho chiếc điện thoại đó. Năm 2017, doanh thu từ việc bán linh kiện cho iPhone X của Apple thậm chí còn cao hơn doanh thu từ chính mẫu điện thoại flagship của Samsung vào thời điểm đó.

Samsung không bao giờ "ngủ quên trên chiến thắng". Năm 2024, tập đoàn đã chi ra 35 nghìn tỷ won (hơn 25 tỷ USD) cho công tác nghiên cứu và phát triển. Đây là mức đầu tư thuộc hàng cao nhất thế giới trong lĩnh vực công nghệ.

Kết quả là Samsung sở hữu gần 277.000 bằng sáng chế, tạo ra một rào cản kỹ thuật vững chắc ngăn cản các đối thủ sao chép công nghệ. Việc dẫn đầu trong các tiến trình bán dẫn 3nm và chuẩn bị cho 2nm vào năm 2026 là minh chứng cho việc Samsung luôn nắm giữ chìa khóa của tương lai.

Mọi thành công hiện tại của Samsung đều có dấu ấn của cố Chủ tịch Lee Kun-hee với tuyên bố "New Management" (Quản trị mới) năm 1993 tại Frankfurt: "Thay đổi tất cả trừ vợ và con của bạn". Triết lý này đã thay đổi tư duy của hàng chục vạn nhân viên Samsung, chuyển dịch từ việc sản xuất số lượng lớn hàng giá rẻ sang tập trung tuyệt đối vào chất lượng và sự tinh tế.

Dưới thời Chủ tịch Lee Jae-yong, triết lý này tiếp tục được kế thừa và nâng tầm thành chiến lược "AI-First". Samsung không còn chỉ bán một thiết bị phần cứng khô khan mà bán một hệ sinh thái trải nghiệm được kết nối bởi trí tuệ nhân tạo, giúp cuộc sống của người dùng trở nên thông minh và thuận tiện hơn.

Sự nhạy bén trong việc rút lui khỏi các thị trường khi nhận thấy rủi ro địa chính trị để chuyển sang Việt Nam là một ví dụ điển hình cho khả năng thích ứng của tập đoàn.

Mối lương duyên 30 năm và những kỳ tích "Made in Vietnam"

Việt Nam không còn là một địa điểm gia công giá rẻ của Samsung. Sau 30 năm (1995-2025), Việt Nam đã trở thành "đại bản doanh" sản xuất toàn cầu và đang tiến dần lên nấc thang nghiên cứu phát triển của tập đoàn.

Tính đến hết năm 2024, tổng vốn đầu tư lũy kế của Samsung tại Việt Nam đạt 23,2 tỷ USD, giữ vững vị thế nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất. Các con số về đóng góp kinh tế của Samsung tại Việt Nam thực sự ấn tượng:

Tổng cộng, 4 nhà máy chủ lực của Samsung tại Việt Nam đạt doanh thu gần 60 tỷ USD trong năm 2025, chiếm hơn 25% tổng doanh thu toàn cầu của tập đoàn. Điều này đồng nghĩa với việc cứ 4 chiếc điện thoại hay thiết bị Samsung bán ra trên thế giới, có ít nhất một chiếc được ra đời từ bàn tay của những công nhân, kỹ sư Việt Nam.

Sự kiện khánh thành Trung tâm R&D quy mô 220 triệu USD tại Hà Nội vào cuối năm 2022 là một bước ngoặt lịch sử. Đây không chỉ là nơi thử nghiệm sản phẩm mà đã trở thành "cỗ máy sáng tạo" thực thụ với khoảng 2.600 nhân sự, trong đó 99% là kỹ sư Việt Nam. Các kỹ sư người Việt hiện đã tham gia vào việc phát triển các tính năng Galaxy AI trên các dòng điện thoại mới nhất, tham gia vào dự án 5G và 6G toàn cầu, chứng minh rằng Việt Nam có đủ khả năng để trở thành một trung tâm công nghệ mới của khu vực.

Một trong những thành công lớn nhất của Samsung tại Việt Nam là việc thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp phụ trợ nội địa. Số lượng doanh nghiệp Việt Nam là nhà cung cấp cấp 1 (Tier-1) của Samsung đã tăng từ 25 (năm 2014) lên 306 (năm 2023), tăng gấp 12 lần trong vòng chưa đầy một thập kỷ.

Thông qua chương trình "Nhà máy thông minh" và đào tạo chuyên gia tư vấn, Samsung đã giúp hàng trăm doanh nghiệp Việt cải thiện năng suất từ 30% đến 50%, giảm tỷ lệ lỗi và đạt được các chứng chỉ quốc tế như ISO hay IATF.

Điều này không chỉ giúp Samsung có nguồn cung ổn định tại chỗ mà còn giúp các doanh nghiệp Việt Nam đủ sức tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia khác, góp phần quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhìn lại hành trình phát triển của Samsung, chúng ta thấy hình ảnh của một "đại bàng" không bao giờ ngừng bay. Vị thế thống trị của tập đoàn này tại Hàn Quốc và trên toàn cầu không đến từ sự may mắn, mà là kết quả của một triết lý quản trị không ngừng tự làm mới, một sự đầu tư bền bỉ cho tương lai và một mô hình kinh doanh tích hợp dọc đầy quyền năng.

Đối với Việt Nam, Samsung không chỉ là một nhà đầu tư mà còn là một đối tác chiến lược, một người bạn đồng hành trong hành trình kiến tạo nền kinh tế số.

Chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae Myung và Chủ tịch Lee Jae-yong năm 2026 đã một lần nữa khẳng định: "Đại bàng" Samsung sẽ tiếp tục chọn Việt Nam làm bệ phóng quan trọng nhất để chinh phục những đỉnh cao công nghệ mới.