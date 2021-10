Đại bàng lao như tên bắn xuống nước để săn mồi nhưng lại không thể cất cánh bay lên: Lý do đầy bất ngờ!

Một con đại bàng đuôi trắng (Tên khoa học: Haliaeetus albicilla) đã lao thẳng xuống nước như một mũi tên và sau đó vùng vẫy trên mặt nước với cái đầu ngó nghiêng như thể đang tìm kiếm một điều gì đó.

Nó dang rộng hai cánh để không bị chìm rồi cố gắng bay lên nhưng không thể, do đó con chim ăn thịt đành phải dùng hai cánh để bơi vào bờ. Thế nhưng điều bất ngờ lại xuất hiện khi con chim lên được bờ!

Một con cá 'siêu khủng' đã nằm gọn dưới bộ móng vuốt của con chim này, thì ra lý do khiến đại bàng không cất cánh nổi là do bắt được con cá quá to. Mặc dù vậy nỗ lực của nó đã không uổng phí khi kéo được con mồi lên cạn để ăn thịt.

Đại bàng đuôi trắng là một loài chim có quan hệ gần gũi với đại bàng đầu trắng (Tên khoa học: Haliaeetus leucocephalus). Đây là loài đại bàng rất lớn (chiều dài 66–94 cm với sải cánh dài 1,78-2,45 m), tuổi thọ trung bình của chúng là 21 năm tuổi.

