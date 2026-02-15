Đại bàng bất ngờ cứu cường kích khỏi drone tấn công

(Ảnh: RIA Novosti)

Ngày 15/2, tuyên úy quân đội thuộc nhóm tác chiến Dnepr, trợ lý chỉ huy sư đoàn Valeriy Chernenko cho biết, trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, một con đại bàng đã tiêu diệt drone tấn công FPV của Ukraine, cứu một cường kích Nga.

Theo lời ông Chernenko, phi công Nga đang mang đầy đủ vũ khí và trang bị, trên đường tới điểm hạ cánh cách đó chỉ 200m, đã chứng kiến cảnh tượng bất ngờ.

Anh nhìn thấy con đại bàng to như một hòn đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống, nhưng khi ở ngay trước chiếc drone, nó bất ngờ mở rộng đôi cánh. Anh cho biết, chưa từng thấy con đại bàng nào như vậy trong sở thú.

Con đại bàng đã dùng móng vuốt mạnh mẽ bắt lấy chiếc drone và phá hủy nó. Chiếc drone không phát nổ nhưng các mảnh vỡ của nó rơi xuống đất, còn đại bàng bay lên trời và biến mất, RIA Novosti dẫn lời kể của ông Chernenko.