Dải ánh sáng xanh kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời châu Âu và sự thật phía sau nghi vấn UFO

Dải ánh sáng xanh kỳ lạ xuất hiện liên tiếp trên bầu trời đêm tại Ý, Thụy Sĩ, Pháp và Đức đã khiến mạng xã hội bùng nổ tin đồn về đĩa bay ngoài Trái Đất. Tuy nhiên, các dữ liệu khoa học đã nhanh chóng giải mã nguyên nhân thực sự đằng sau hiện tượng kỳ thú này.

Trong thời gian gần đây, hình ảnh về một dải ánh sáng xanh lá cây trải dài rực rỡ trên bầu trời đêm tại 4 quốc gia châu Âu gồm Ý, Thụy Sĩ, Pháp và Đức đã được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội.

Làn sóng người dân hiếu kỳ đổ ra đường chụp ảnh cùng vô số bài viết nghi vấn về sự xuất hiện của hạm đội UFO hay văn minh ngoài Trái Đất đã tạo nên một cơn sốt dư luận khắp châu Âu.

Tuy nhiên, theo các dữ liệu khí tượng vũ trụ, nguồn gốc của hiện tượng này bắt nguồn từ trận siêu bão địa từ xảy ra vào ngày 19 tháng 1 năm 2026. Đây được ghi nhận là trận bão địa từ mạnh nhất trong hơn 20 năm qua khi chỉ số hoạt động địa từ chạm mức đỉnh Kp9.

Nguyên nhân do Mặt Trời bất ngờ giải phóng một đám khí plasma khổng lồ đâm trực tiếp vào từ quyển của Trái Đất. Khi các hạt năng lượng cao di chuyển theo các đường sức từ lao về phía hai cực, chúng đã va chạm mạnh với các phân tử oxy và nitơ ở tầng khí quyển cao, khiến chúng phát sáng.

Sự kích thích đối với oxy tạo ra ánh sáng màu xanh lá cây đặc trưng, hòa quyện cùng sắc đỏ và tím từ nitơ. Trận bão địa từ quá mạnh đã đẩy dải cực quang vốn chỉ xuất hiện ở vùng cực di chuyển sâu về phía nam.

Nhờ đó, người dân tại các quốc gia vốn hiếm khi thấy cực quang như Pháp, Đức, Thụy Sĩ và Ý đã có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng này. Cư dân tại vùng núi Uetliberg của Thụy Sĩ hay vùng Brittany của Pháp đã đồng loạt ghi lại những bức ảnh gây sốt.

Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 4 tháng 8 cùng năm, một dải sáng xanh tương tự lại tiếp tục được người dân tại 4 quốc gia nói trên chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội. Sự việc châm ngòi cho những cuộc tranh luận gay gắt giữa các tài khoản mạng khi nhiều người khẳng định đây là đội hình di chuyển của phi thuyền ngoài không gian.

Dù vậy, các nhà khoa học đã nhanh chóng đính chính rằng hiện tượng xảy ra vào tháng 8 không phải đĩa bay mà là hiện tượng STEVE - viết tắt của cụm từ "Tăng cường tốc độ phát xạ nhiệt mạnh" (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement).

Hiện tượng này được phát hiện vào năm 2016 bởi một nhóm nghiên cứu cực quang tại Canada. STEVE xuất hiện dưới dạng một dải sáng hẹp màu tím pha xanh lá cây, có thể trải dài từ vài trăm đến hàng nghìn kilômét trên không trung.

Về bản chất khoa học, STEVE là một dải plasma có nhiệt độ lên tới gần 3.000 độ C ở độ cao hơn 400 km so với mặt đất, di chuyển với tốc độ cực nhanh khoảng 6 km/giây.

Dải plasma này thường xuất hiện cùng hiện tượng "cực quang hàng rào" - một dải các sọc sáng màu xanh lá cây xếp song song. Những cấu trúc hình hàng rào này chính là thứ mà người quan sát dưới mặt đất nhìn thấy và nhầm lẫn với đội hình phi thuyền của người ngoài Trái Đất.

Để củng cố thêm lời giải thích này, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) của NASA cũng đã công bố hình ảnh chụp từ không phận Địa Trung Hải vào đêm xảy ra hiện tượng. Bức ảnh ghi lại dải cực quang màu xanh lá cây pha đỏ trải dài từ Ý hướng về phía Đức, bao phủ trên các ánh đèn đô thị rực rỡ của châu Âu. Bức ảnh hiện vẫn đang được đăng tải công khai trên trang chủ của NASA.

Những phản ứng sợ hãi và hoài nghi của con người trước các hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời vốn là điều quen thuộc trong lịch sử. Tuy nhiên, câu trả lời từ giới khoa học luôn mang tính thực tế: Mỗi khi Mặt Trời có những biến động năng lượng, Trái Đất sẽ phản ứng bằng những màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục. Những dải sáng xanh rực rỡ tại châu Âu hoàn toàn là hiện tượng thiên văn tự nhiên hiếm gặp chứ không phải sự can thiệp của bất kỳ thế lực ngoài hành tinh nào.