Đại án DongABank giai đoạn 2: 'Xướng tên' người phải bồi thường 5.500 tỷ đồng

Dẫn giải bị cáo Phùng Ngọc Khánh sau phiên tòa ngày 17/3. Ảnh: PV

Trong đó, HĐXX tuyên phạt ông Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc, Cựu Phó Chủ tịch HĐQT, cựu Chủ tịch HĐTD DongABank) 20 năm tù. Tổng hợp với bản án trước đây, ông Bình phải chấp hành chung là án tù chung thân.

Ông Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng giám đốc Công ty M&C) bị tuyên phạt 19 năm tù. Tổng hợp với các bản án trước đó, buộc ông Khánh phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

6 bị cáo còn lại là cán bộ, nhân viên ngân hàng DongABank với vai trò đồng phạm giúp sức mang tính phụ thuộc nên bị tuyên phạt mức án thấp hơn rất nhiều so với ông Bình và ông Khánh

HĐXX nhận định, khi đến hạn trả nợ nhưng nhóm Công ty M&C (của ông Phùng Ngọc Khánh) đã không có khả năng thanh toán cho DongABank, ông Khánh đã bàn bạc với ông Bình lập hồ sơ vay khống từ 5 công ty do ông Khánh đứng tên hoặc nhờ người thân đứng tên. Ông Bình là người có vị trí cao trong DongABank, dù biết rõ khả năng tài chính của nhóm Công ty M&C là không có khả năng thanh toán, nhưng ông Bình vẫn đồng ý cho ông Khánh lập hồ sơ vay khống, gây thiệt hại 5.500 tỷ đồng cho DongABank. Ông Bình phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất về sai phạm này.

Ngoài ra, trong “phi vụ” ông Bình ký cho vay 400 tỷ đồng, ông Khánh sau nhận được tiền đã chuyển trả riêng cho ông Bình 51 tỷ đồng. Bản án tuyên buộc ông Bình phải hoàn trả lại số tiền này.

Đối với bị cáo Phùng Ngọc Khánh, HĐXX nhận định ông Khánh đã bàn bạc, thống nhất với ông Bình cho các khoản vay, lập hồ sơ khống để vay tiền từ DongABank, rồi sử dụng tiền vừa vay được trả nợ cho các khoản nợ trước và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ông Khánh là người nhận và sử dụng tiền vay từ DongABank, nên bản án tuyên buộc ông Khánh bồi thường thiệt hại cho ngân hàng này 5.500 tỷ đồng. Ông Khánh được cấn trừ 51 tỷ đồng từ số tiền ông Bình hoàn trả lại.

Về ý kiến bào chữa của các luật sư cho rằng, thiệt hại được xác định khi phải khấu trừ đi giá trị tài sản bảo đảm, phong tỏa. Theo HĐXX ý kiến trên là không có căn cứ, bởi trong vụ án này, tội phạm hoàn thành ngay khi DongABank giải ngân xong các khoản vay cho các công ty và kéo dài đến khi vụ án bị phát hiện, nên việc tính thiệt hại xảy ra theo kết quả điều tra và cáo trạng truy tố là có căn cứ, theo đúng quy định của pháp luật.

HĐXX cũng tiếp tục tuyên kê biên 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích khoảng 41 ha tại phường An Phú, TP Thủ Đức do Công ty M&C đứng tên, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thi hành án; Kê biên và xác định giá trị tại thời điểm thi hành án đối với 2,6 triệu cổ phần của Công ty M&C để phục vụ thi hành án; Phong tỏa 9 ha đất của Công ty M&C đã nhận chuyển nhượng của các hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận tại phường An Phú, TP Thủ Đức.