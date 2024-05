'Đại ác nhân' gây thù chuốc oán nhiều nhất cho Lương Sơn Bạc: Có thật trong lịch sử!

Lập mưu giết người, hãm hại nhiều anh hùng Lương Sơn Bạc, gây hàng loạt tội ác 'trời không dung, đất không tha'... là những việc mà 'Đại ác nhân' trong Thủy Hử gây nên cho nghĩa quân ở cả thời điểm trước và sau khi họ tụ nghĩa trên Lương Sơn.

'Đại ác nhân' này chính là Cao Cầu - nhân vật được Thi Nại Am lấy từ nguyên mẫu có thật ngoài đời.

Cao Cầu (?-1126) là nhân vật có thật sống vào thời Bắc Tống.

Không giống như Thủy Hử, mặc dù trong lịch sử Cao Cầu là người bình thường về mặt chính trị nhưng người này không phải là một đại gian thần, ác nhân.

Cao Cầu là người Biên Kinh (nay là Khai Phong, Hà Nam, Trung Quốc). Người này vốn giỏi viết lách, viết thư pháp đẹp và biết thơ ca. Ngoài ra, Cao Cầu khi còn trẻ biết một chút võ thuật, chuyên múa thương đánh gậy.

Trên thực tế, trong lịch sử chính thống không có nhiều ghi chép về Cao Cầu. Baidu (Trung Quốc) thông tin Cao Cầu là một quan chức vào cuối thời Bắc Tống, đạt đến cấp bậc Thái úy.

Năm 1126, Cao Cầu qua đời vì bạo bệnh ở Khai Phong. Sau đó, triều đình tịch thu nhà cửa và loại bỏ chức vụ Thái úy của ông.

Thư pháp có thật của Cao Cầu. Nguồn: Sohu

'Đại gian thần' Cao Cầu & tội ác của kẻ bị ghét nhất Thủy Hử

Khi nhắc đến những nhân vật bị ghét nhất trong Thủy Hử, Cao Cầu chắc chắn được xếp đầu trong "Tứ đại gian thần" trong Thủy Hử.

Là một trong những nhân vật phản diện chính, Cao Cầu dưới ngòi bút của Thi Nại Am vừa xảo trá vừa độc ác, là người gây thù chuốc oán nhiều nhất cho 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

Xuất hiện ở ngay phần đầu của Thủy Hử, Cao Cầu đã thể hiện là một viên tham quan, tàn bạo, do được hoàng đế sủng ái nên từ tay đá cầu phất lên thành Thái úy (quan võ cấp cao đảm nhận cai quản quân sự).

Sư phụ của Sử Tiến (là Vương Tiến), Dương Chí, Lâm Xung là 3 trong số những người bị kẻ này hãm hại.

Đầu tiên là Vương Tiến - một giáo đầu cấm quân (phụ trách huấn luyện cấm vệ binh của nhà Tống). Thời Cao Cầu mới vào cung, chuyên hầu hạ bên cạnh thái tử và cùng chơi thúc cúc (bóng đá), hắn đã bị Vương Tiến dùng nắm đấm 'dạy dỗ'.

Ôm hận từ ngày đó đến lúc hắn nắm trong tay chức Thái úy, Cao Cầu đã trả thù Vương Tiến bằng việc cách chức giáo đầu cấm quân, sai người đánh một trận nhừ tử. Về sau, Vương Tiến bỏ trốn khỏi kinh thành. Trong thời gian trốn truy nã, Vương Tiến lưu lạc đến Sử gia trang của Sử Tiến rồi trở thành võ sư của Sử Tiến.

Người có mối thù lớn với Cao Cầu tiếp theo chính là Dương Chí. Thời trẻ, Dương Chí đã sở hữu tài năng võ nghệ cao cường. Mang tài năng này đi thi, Dương Chí đỗ đạt và được nhận chức Điện Tư Chế sứ quân, rồi sau đó chuyên làm nhiệm vụ vận tải đá hoa cương về cho triều đình.

Một lần, khi đang vận chuyển đá, bất ngờ thuyền của Dương Chí bị sóng lớn đánh đắm. Vụ việc khiến Dương Chí phải bán hết gia sản để chạy chọt khắp nơi. Đen đủi thay, khi 'chạy' đến cửa của Cao Cầu thì tiền bạc cạn ráo. Dương Chí sợ đắc tội nên bỏ trốn, lưu lạc khắp nơi.

Vì không muốn lang thang khắp giang hồ mãi, Dương Chí quyết tâm về kinh chịu tội. Tuy được triều đình ân xá nhưng lại bị Cao Cầu làm khó.

Lúc này, Cao Cầu lấy cớ cách chức Dương Chí. Cùng cực, Dương Chí phải đem bảo đao gia truyền đi bán để lấy kế mưu sinh. Tuy nhiên, khi mang đến chợ, bảo đao của Dương Chí bị kẻ lưu manh gây sự. Dương Chí một đao giết chết kẻ đó. Vì việc này mà Dương Chí bị xử đi đày. May mắn về sau Dương Chí được con rể thái sư Sái Kinh cảm mến cốt cách, đưa về để chuyên hầu hạ. Rồi về sau, gia nhập Lương Sơn Bạc.

Trong số những hảo háo Lương Sơn bị Cao Cầu hãm hại vào thời điểm trước khi tụ nghĩa tại Bến Nước thì Lâm Xung là người bị hại thê thảm nhất.

Tất cả liên quan đến việc Cao Khảm – con nuôi Cao Cầu, say mê nhan sắc của Trương thị - vợ của Lâm Xung.

Do nhớ nhung Trương thị đến nỗi ngày quên ăn, đêm quên ngủ, Cao Khảm một mực đòi cha nuôi Cao Cầu cưới Trương thị bằng được cho mình.

Để chiều con nuôi, Cao Cầu bắt đầu giăng lên hàng loạt âm mưu và tội ác nhằm hãm hại giáo đầu xuất sắc bậc nhất thành Đông Kinh, đứng đầu 80 vạn cấm quân.

Vì muốn 'dọn đường' nhanh gọn cho con nuôi đạt ý nguyện, Cao Cầu ngỏ ý muốn thưởng thức bảo đao mà Lâm Xung vừa sở hữu nhằm lừa Lâm Xung mang đao vào Bạch hổ Thiết đường - đây là nơi trọng yếu, là cấm địa chỉ các võ quan cao cấp mới được phép vào. Sự việc khiến Lâm Xung đối mặt với án tử vì bị gán tội là mang đao vào ám sát Cao Cầu.

Đối mặt với quan phủ, Lâm Xung khai rõ tận tình sự việc. Niệm tình Lâm Xung là tài năng võ thuật hiếm có cộng với việc bị hàm oan, quan phủ tha tội chết và ban lệnh đày Lâm Xung tới Thương Châu, trước đó phải chịu đánh 20 trượng.

Hình ảnh Lâm Xung trên phim ảnh.

Không hài lòng với kết cục bị đi đày của Lâm Xung, Cao Cầu mua chuộc hai tên nha sai là Đổng Siêu và Tiết Bá kết liễu Lâm Xung trên đường áp giải đến Thương Châu (Thiểm Tây, Trung Quốc ngày nay).

Nhận bộn tiền bạc của Cao Cầu, hai tên nha sai vô lại đã hành hạ Lâm Xung 'sống không bằng chết'. Khi đến rừng Dã Trư, hai kẻ này thừa nhận với Lâm Xung đã nhận hối lộ của Cao Cầu và buộc phải giết Lâm Xung.

Đúng lúc này, Lỗ Trí Thâm - vốn là người thấy chuyện bất bình chẳng tha - đã cứu Lâm Xung kịp thời trong gang tấc và còn bắt hai tên nha sai này cõng Lâm Xung đến Thương Châu.

Đến Thương Châu, cơ duyên đầy may mắn với 'đệ nhất phú gia Thương Châu' Sài Tiến đã khiến cuộc đời Lâm Xung rẽ ngang. Do nắm trong tay "bảo bối" Đan Thư Thiết Khoán (tương tự kim bài miễn tử) do Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn ban cho gia tộc họ Sài, nên Lâm Xung tạm thời an toàn trong phủ của Sài Tiến.

Đến ngày phải từ giã, Sài Tiến (sau này cũng gia nhập lương Sơn Bạc) còn cho Lâm Xung ít ngân lượng làm lộ phí.

Chuyện Lâm Xung thoát chết lần 2 khiến Cao Cầu rất căm giận. Hắn sai Lục Khiêm (vốn là hảo huynh đệ của Lâm thời còn làm giáo đầu) đến ngục ở Thương Châu ám sát Lâm Xung.

Thê thảm thay, người bị Lục Khiêm phóng hỏa giết chết lại chính là Trương thị - vợ của Lâm Xung - khi Lâm Xung tình cờ gặp lại bà tại đây.

Cái chết của Trương thị là nỗi đau tột cùng của Lâm Xung. Ôm hận trong lòng, Lâm Xung trốn ngục, truy sát và giết chết Lục Khiêm rồi lên Lương Sơn Bạc tụ nghĩa. Tại Bến Nước, lâm xung giữ vị trí và chức vị rất cao: Đứng thứ 6 trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc; đứng thứ hai trong Ngũ Hổ tướng.

Tham khảo: Sohu, 163, KKNews, Baidu