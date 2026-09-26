Đặc quyền của Ninh Dương Lan Ngọc

Chi Pu và Kỳ Duyên ưu ái Ninh Dương Lan Ngọc đến cỡ này.

Vừa qua, showcase Chị Chị Em Em 3 diễn ra tại TP.HCM với sự xuất hiện của dàn diễn viên chính gồm Chi Pu, Kỳ Duyên, Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn và NSND Lê Khanh. Sự kiện cũng đánh dấu màn lộ diện chính thức của Lan Ngọc sau thời gian dài được ekip giữ kín danh tính. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Thị Liễu, bên cạnh Thị Mầu của Kỳ Duyên và Thị Nương do Chi Pu thể hiện.

Đáng chú ý, một khoảnh khắc hậu trường tại sự kiện đang thu hút sự chú ý. Khi ba nữ diễn viên chuẩn bị bước lên sân khấu để giao lưu với truyền thông, ban tổ chức đã xếp sẵn 3 chiếc ghế. Thay vì tự chọn vị trí, Chi Pu và Kỳ Duyên đồng loạt đề nghị Lan Ngọc ngồi vào chiếc ghế ở giữa.

Lan Ngọc sau đó vui vẻ tiến vào vị trí trung tâm. Hành động diễn ra khá nhanh nhưng vẫn lọt vào ống kính và được khán giả bàn luận trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng việc Lan Ngọc ngồi giữa có thể đơn giản xuất phát từ cách sắp xếp đội hình, nhất là khi ba nữ diễn viên xuất hiện với những phong cách thời trang khác nhau. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại chú ý đến sự chủ động của Chi Pu và Kỳ Duyên khi cùng ưu ái vị trí này cho đàn chị.

Khoảnh khắc càng được quan tâm bởi việc Lan Ngọc là gương mặt có nhiều năm hoạt động điện ảnh nhất trong bộ ba. Nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp từ khá sớm và đã tạo dấu ấn qua nhiều vai diễn trước khi có màn tái xuất với Chị Chị Em Em 3. Trong khi đó, Chi Pu và Kỳ Duyên cũng đang có những bước tiến riêng trên màn ảnh rộng.

Đặc biệt, Chị Chị Em Em 3 đánh dấu lần đầu tiên Lan Ngọc cùng đóng phim với Chi Pu và Kỳ Duyên. Đây cũng là dự án điện ảnh được chờ đợi của Lan Ngọc sau một thời gian dài vắng bóng. Tại showcase, cô chia sẻ rằng vai Thị Liễu là một thử thách mới bởi nhân vật buộc cô phải tiết chế nguồn năng lượng vốn có và thể hiện hình ảnh trưởng thành hơn.

Khán giả chờ đợi 3 mỹ nhân đình đám của Vbiz cùng xuất hiện trên màn ảnh

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990 và được xem là một trong những mỹ nhân có sức hút bền bỉ nhất của màn ảnh Việt. Cô bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi sau vai Nương trong bộ phim điện ảnh Cánh Đồng Bất Tận. Vai diễn này không chỉ mang về giải thưởng danh giá mà còn giúp Lan Ngọc trở thành gương mặt triển vọng của điện ảnh Việt.

Sau bước đệm thành công đó, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều dự án nổi bật như Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cua Lại Vợ Bầu, Gái Già Lắm Chiêu, Cô Ba Sài Gòn... Bên cạnh lĩnh vực điện ảnh, Lan Ngọc còn là gương mặt quen thuộc của hàng loạt chương trình truyền hình thực tế và gameshow ăn khách.

Suốt hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc nhiều lần được truyền thông ưu ái gọi là ngọc nữ màn ảnh Việt. Không chỉ duy trì độ phủ sóng ổn định, cô còn nổi tiếng với khả năng giữ gìn nhan sắc. Từ thời điểm mới bước chân vào showbiz đến nay, diện mạo của Lan Ngọc gần như không có quá nhiều thay đổi, thậm chí nhiều khán giả còn nhận xét nữ diễn viên ngày càng trẻ trung và nhan sắc hơn theo thời gian.

Nhan sắc của Lan Ngọc trong lần trở lại với màn ảnh

Ảnh: FBNV