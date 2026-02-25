Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Putin một lần nữa chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao kết quả cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Tổng thống Nga Putin (bên phải) tại cuộc hội kiến

Tổng thống Putin khẳng định việc đồng chí Tô Lâm tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới thể hiện sự tín nhiệm cao của Đảng và nhân dân; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các ưu tiên chiến lược, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình và phát triển vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chuyển thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi Tổng thống Putin, nhấn mạnh Đại hội XIV đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử to lớn, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam sau 40 năm đổi mới, đề ra những mục tiêu, phương hướng lớn và các đột phá chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới; Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết tâm xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trong cuộc hội kiến.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam mong muốn và tin tưởng Liên bang Nga sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, thủy chung; việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc của mỗi nước, mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Ông Lê Hoài Trung đã thông tin về các định hướng lớn và ba đột phá chiến lược của Đại hội XIV, đánh giá cao đà phát triển năng động của quan hệ Việt Nam – Nga.

Trên cơ sở các định hướng lớn trong thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định mong muốn của Việt Nam về tăng cường hợp tác với Nga trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, dầu khí, hợp tác biển, quốc phòng, kỹ thuật quân sự, khoa học – công nghệ và giao thông – vận tải.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chuyển thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga luôn coi trọng việc không ngừng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước; khẳng định coi Tổng Bí thư Tô Lâm là người bạn thân thiết, mong sớm được đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nga; sẵn sàng duy trì tiếp xúc và trao đổi thường xuyên với Tổng Bí thư Tô Lâm về các vấn đề chiến lược cũng như về quan hệ song phương; mong muốn hai bên nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột như năng lượng, dầu khí, kỹ thuật quân sự..., mở rộng sang các lĩnh vực điện hạt nhân, khoa học - công nghệ, giao thông vận tải…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng thống Putin thăm Việt Nam. Tổng thống Putin cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Cũng trong chiều 24/2, Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Nga S. Lavrov có cuộc hội đàm. Bộ trưởng Lavrov cảm ơn Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã chia sẻ những thông tin quan trọng, có tính định hướng lớn của Đại hội XIV; khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Hai bên cùng rà soát, đánh giá về tình hình hợp tác song phương, trong đó có sự phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao; chia sẻ và thống nhất nhiều biện pháp nhằm phát huy vai trò đầu mối của hai bộ trong việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước; trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.