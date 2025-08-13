Máy bay không người lái của Tổng cục Tình báo (GUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã tấn công Nhà máy Helium Orenburg và gây ra thiệt hại. Đây là cơ sở sản xuất heli duy nhất ở Nga và là một trong những cơ sở lớn nhất châu Âu. Nhà máy tọa lạc tại thành phố Orenburg.

Heli là thành phần quan trọng trong sản xuất tên lửa, ngành công nghiệp vũ trụ và ngành hàng không.

Người dân địa phương có thể quan sát thấy hoạt động của máy bay không người lái và họ cũng đưa tin trên mạng xã hội về một loạt vụ nổ ở trong khuôn viên một doanh nghiệp quan trọng của Nga.

Các nhà phân tích lưu ý rằng nhà máy này có liên quan trực tiếp đến cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine và là một trong những cơ sở quan trọng của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga.

Hỏa hoạn sau cuộc tấn công bằng UAV vào Nhà máy Monocrystal JSC ở Stavropol.

Vào tối ngày 12 tháng 8, chính quyền địa phương đã chặn một đoạn đường cao tốc liên bang M-5 "Ural" gần các khu định cư Perevolotskoye và Kholodnye Klyuchi.

Ngoài ra vào tối hôm trước, chính quyền khu vực Orenburg đã báo cáo rằng 2 máy bay không người lái đã bị bắn hạ sau khi áp dụng chế độ cảnh báo nguy hiểm đối với UAV trong khu vực.

Không có thông tin chính thức nào về vụ va chạm hoặc mảnh vỡ rơi xuống của máy bay không người lái.

Nhà máy Helium Orenburg thuộc sở hữu của Gazprom Pererabotka LLC - công ty con của Gazprom. Công suất xử lý hàng năm của cơ sở này là khoảng 15 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên.

Chưa dừng lại đây, máy bay không người lái Ukraine còn tấn công nhà máy Monocrystal ở Stavropol, gây ra một vụ hỏa hoạn tại đó.

Công ty này sản xuất đá sapphire tổng hợp và là một trong những nhà sản xuất chính phục vụ các đơn đặt hàng sản phẩm quang điện tử cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga.