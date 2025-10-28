Đặc khu Việt Nam đầu tư tuyến tàu điện gần 9.000 tỷ đồng, phục vụ sự kiện quy tụ VVIP trên toàn thế giới

Phú Quốc thông qua chủ trương đầu tư tuyến tàu điện gần 9.000 tỷ đồng

Ngày 24/10 vừa qua, tại kỳ họp thứ 4 của Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), các đại biểu đã thông qua tờ trình về chủ trương đầu tư dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 theo hình thức đối tác công – tư (PPP) tại đặc khu Phú Quốc.

Dự án được xếp vào nhóm A, đóng vai trò là một hợp phần quan trọng trong quy hoạch phát triển hệ thống đường sắt đô thị của đặc khu trong tương lai.

Quy mô sử dụng đất khoảng 34 ha, được bố trí dọc theo các trục kết nối trọng điểm của đặc khu. Dự án được triển khai theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao) với thời hạn hợp đồng tối đa 40 năm kể từ khi tuyến chính thức đi vào vận hành và bàn giao. Theo kế hoạch dự kiến, công trình sẽ khởi công từ Quý IV/2025 và hoàn thành vào Quý II/2027.

Bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng hạ tầng giao thông công cộng chất lượng cao tại Phú Quốc

Việc triển khai tuyến tàu điện đô thị được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng hạ tầng giao thông công cộng chất lượng cao tại Phú Quốc. Một hệ thống vận tải hiện đại, thân thiện môi trường không chỉ góp phần giảm áp lực phương tiện cá nhân mà còn cải thiện đáng kể trải nghiệm di chuyển của cư dân và khách du lịch.

Đặc khu Phú Quốc là nơi tổ chức APEC 2027. Ảnh: Báo Đầu tư

Dự án còn mang ý nghĩa thúc đẩy phát triển đô thị – du lịch trong dài hạn khi giúp kết nối nhanh các phân khu du lịch, trung tâm dịch vụ và các khu vực ven biển. Nhờ đó, Phú Quốc có thêm lợi thế cạnh tranh để trở thành điểm đến đẳng cấp quốc tế, tương đương với các đô thị du lịch hiện đại trong khu vực.

Đáng chú ý, tuyến tàu điện cũng nằm trong nhóm công trình ưu tiên để phục vụ Hội nghị APEC 2027 dự kiến tổ chức tại đặc khu. Sự hiện diện của một tuyến giao thông công cộng tiên tiến sẽ giúp cải thiện hình ảnh quốc gia, đồng thời tạo dựng hạ tầng phục vụ lâu dài cho hoạt động hội nghị – du lịch quốc tế.

Ảnh minh họa tuyến đường tàu điện ở Phú Quốc trong tương lai bằng AI ChatGPT

Về kinh tế - xã hội, dự án gần 9.000 tỷ đồng được kỳ vọng tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ: tạo việc làm trong giai đoạn xây dựng, kích thích tiêu dùng dịch vụ, phát triển bất động sản đô thị và tăng sức hút đầu tư nước ngoài. Khi đi vào vận hành, tuyến tàu điện có khả năng giảm chi phí giao thông xã hội, tiết kiệm thời gian di chuyển và hạn chế ô nhiễm khí thải so với phương tiện cá nhân.

Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại Phú Quốc không chỉ là một dự án giao thông đơn thuần mà còn là cú hích chiến lược cho định hướng phát triển thành phố du lịch tầm cỡ quốc tế. Với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng và thời gian triển khai kéo dài đến 2027, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn hạ tầng ghi dấu ấn với toàn thế giới tại sự kiện APEC 2027.