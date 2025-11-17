Đặc khu Việt Nam đầu tư công trình gần 22.000 tỷ đồng, phục vụ sự kiện quy tụ VVIP trên toàn thế giới

Thông qua chủ trương đầu tư Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC quy mô 21.860 tỷ đồng

Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét và thông qua nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, đáng chú ý nhất là nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đây là dự án nhóm A, có vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 (trước khi sáp nhập), đồng thời phù hợp với Quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc đến năm 2040. Việc xây dựng trung tâm là bước chuẩn bị trọng yếu hướng tới Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 – sự kiện quốc tế có ý nghĩa lớn về đối ngoại, kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước.

Dự án dự kiến triển khai từ quý IV/2025 đến quý II/2027, kịp thời phục vụ APEC 2027. Sau khi nghiệm thu, địa phương sẽ tiến hành thanh toán cho nhà đầu tư thông qua việc bàn giao quỹ đất đối ứng và quyết toán theo hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), hình thức nằm trong khung pháp lý PPP.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 21.860 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí lãi vay. Toàn bộ nguồn vốn do nhà đầu tư bố trí. UBND tỉnh An Giang sẽ tổ chức quy trình lựa chọn nhà đầu tư theo đúng Luật Đầu tư theo phương thức PPP, đồng thời triển khai thi tuyển phương án kiến trúc để đảm bảo công trình có giá trị thẩm mỹ và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Các hạng mục của dự án được quy hoạch theo hướng linh hoạt, có thể chuyển đổi công năng sau Hội nghị APEC 2027. Dự án cũng chú trọng khai thác hiệu quả quỹ đất đối ứng của địa phương, đảm bảo sự hài hòa với cảnh quan tự nhiên, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững.

Bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển hạ tầng chất lượng cao tại Phú Quốc

Dự án được định hướng phát triển thành một trung tâm hội nghị – triển lãm hiện đại, đồng bộ, bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phục vụ họp, tổ chức tiệc, triển lãm, biểu diễn và các hoạt động quy mô lớn trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị APEC 2027. Dự án kỳ vọng góp phần bảo đảm thành công chung của sự kiện, đồng thời tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng tầm hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phục vụ APEC, công trình sẽ tiếp tục được vận hành như một tổ hợp đa chức năng, phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí, triển lãm công nghệ và nhiều sự kiện cộng đồng. Nhà đầu tư trúng thầu sẽ chịu trách nhiệm vận hành, khai thác và phát triển công trình theo mô hình PPP nhằm đảm bảo hiệu quả và tính bền vững lâu dài.

Ảnh minh họa Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC trong tương lai bằng AI

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2027 là sự kiện đối ngoại đa phương có quy mô lớn nhất mà Việt Nam đăng cai trong thập kỷ này, quy tụ lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên cùng hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, học giả và báo chí toàn cầu.

Việc đăng cai APEC 2027 không chỉ khẳng định vai trò, uy tín và năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế của Việt Nam mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và đầu tư trong khu vực năng động nhất thế giới.

Đối với Phú Quốc, nơi dự kiến diễn ra nhiều hoạt động quan trọng trong Tuần lễ Cấp cao, APEC 2027 là cú hích chiến lược giúp đảo ngọc tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, nâng cấp dịch vụ, phát triển các tổ hợp hội nghị – triển lãm hiện đại và nâng tầm hình ảnh như một trung tâm sự kiện quốc tế mới của châu Á.

Đồng thời, sự kiện dự kiến tạo ra dòng chảy lớn về thương mại, du lịch, cơ hội đầu tư, kéo theo sự mở rộng của các ngành dịch vụ chất lượng cao, góp phần đưa Phú Quốc trở thành đô thị du lịch – sinh thái – hội nghị hàng đầu khu vực; qua đó đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.