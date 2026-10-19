Đặc khu rộng nhất Việt Nam đang triển khai dự án chợ có tổng vốn 147 tỷ đồng, quyết hoàn thành ngay đầu năm sau

Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh, mua bán của người dân, góp phần hoàn thiện hạ tầng dịch vụ, thương mại khu vực trung tâm đặc khu này.

Đặc khu Vân Đồn. Ảnh: Internet

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Quảng Ninh, hưởng ứng đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, đặc khu Vân Đồn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đầu tư công.

Với tỷ lệ giải ngân gần 73% kế hoạch vốn sau điều chỉnh, địa phương quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân năm 2026.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng chợ Cái Rồng, vào giữa tháng 10, gần 50 kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công các hạng mục, từ đổ sàn tầng 2 nhà chợ chính đến các công trình phụ trợ. Các tổ đội được tổ chức đồng bộ, tranh thủ từng ngày để bù đắp khối lượng chậm tiến độ.

Dự án chợ Cái Rồng có tổng mức đầu tư 147 tỷ đồng, là công trình hạ tầng thương mại quan trọng của đặc khu Vân Đồn. Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh, mua bán của người dân, góp phần hoàn thiện hạ tầng dịch vụ, thương mại khu vực trung tâm đặc khu.

Cổng thông tin điện tử TP. Quảng Ninh cho biết, trước đó, dự án gặp khó khăn do thiếu nguồn đất đắp nền, ảnh hưởng tiến độ. Sau khi điểm nghẽn được tháo gỡ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đặc khu Vân Đồn yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức lại các mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ.

Theo kế hoạch, nhà thầu sẽ bổ sung khoảng 40 công nhân, nâng tổng số lao động trên công trường lên khoảng 90 người; đồng thời tăng ca, tăng kíp, thi công ban đêm đối với những hạng mục đủ điều kiện.

Mục tiêu được đặt ra là bù đắp khối lượng chậm, bảo đảm chất lượng và cơ bản hoàn thành công trình trong tháng 1/2027.

Theo ông Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy phó công trường Dự án chợ Cái Rồng, sau khi nguồn đất đắp được bảo đảm, nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Việc tăng thêm nhân công và tăng ca, tăng kíp sẽ được triển khai ngay trong những ngày tới.