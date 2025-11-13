HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đã xong việc nhưng người thuê quyết không chuyển trả 200 triệu đồng, cô gái ở Hà Nội báo công an

MT |

Người phụ nữ Hà Nội vừa bị lừa mất hơn 200 triệu đồng

Đã xong việc nhưng người thuê quyết không chuyển trả 200 triệu đồng, cô gái ở Hà Nội báo công an- Ảnh 1.

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội cảnh báo nhiều về thủ đoạn giả danh các tập đoàn, doanh nghiệp để tuyển nhân viên làm việc qua hình thức online. Các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân phải đóng tiền tham gia dự án của tập đoàn, doanh nghiệp rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Ngày 10/11/2025, chị T (SN 2000, trú tại Hà Nội) lên mạng tìm việc làm online, đăng ký phỏng vấn vào một công ty. Sau đó chị được một đối tượng hướng dẫn làm nhiệm vụ đăng ký dự án của công ty. Chị T đã chuyển gần 200 triệu đồng để hoàn thành dự án. Khi chị T thực hiện thao tác rút tiền thì hệ thống báo lỗi. Phát hiện mình bị lừa, nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm gửi hồ sơ tuyển dụng cho các công ty, doanh nghiệp, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về việc tuyển dụng trên website chính thức của công ty hoặc số điện thoại đường dây nóng.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công nghệ cao vào cuộc, công an triệt phá đường dây sản xuất buôn bán TV Xiaomi và Huawei giả quy mô 120 tỷ, tịch thu hơn 302 món đồ nhái
