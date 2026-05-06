Đã xác thực sinh trắc học, vì sao lừa đảo vẫn rút được số tiền lớn từ tài khoản nạn nhân?

Xác thực sinh trắc học đang được các ngân hàng triển khai đồng loạt nhằm tăng cường bảo mật và hạn chế gian lận trong giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã lợi dụng công nghệ AI và Deepfake để tạo dữ liệu khuôn mặt giả, qua mặt hệ thống xác thực nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dùng.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, việc xác thực sinh trắc học khi sử dụng tài khoản thanh toán được triển khai theo quy định của Ngân hàng Nhà nước nhằm định danh chính xác chủ tài khoản, tăng cường tính minh bạch và nâng cao hiệu quả phòng chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

Dù vậy, thực tế đã xuất hiện tình trạng một số tài khoản ngân hàng bị tấn công, xâm nhập trái phép dù chủ tài khoản đã hoàn tất xác thực sinh trắc học.

Các đối tượng thường khai thác thông tin cá nhân, dữ liệu tài khoản ngân hàng bị lộ lọt để đăng nhập trái phép trên các thiết bị đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, chúng sử dụng dữ liệu sinh trắc học giả mạo nhằm qua mặt hệ thống xác thực của ứng dụng ngân hàng.

Đáng chú ý, các đối tượng có thể cài mã độc vào điện thoại hoặc can thiệp vào ứng dụng ngân hàng để kích hoạt “camera ảo”. Kết hợp với công nghệ Deepfake, chúng tạo ra hình ảnh hoặc video khuôn mặt giả mạo của chủ tài khoản với độ tinh vi cao, đủ khả năng vượt qua các lớp bảo mật sinh trắc học để chiếm quyền truy cập tài khoản và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh báo, các công cụ phục vụ cho thủ đoạn này hiện còn bị rao bán trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

Trước tình hình trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Người dân không nên đăng tải công khai hình ảnh căn cước công dân, số tài khoản, số điện thoại hay thông tin cá nhân lên mạng xã hội; cần thường xuyên thay đổi mật khẩu, mã PIN và tuyệt đối không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc vào điện thoại.

Ngoài ra, người dùng cũng cần chủ động cảnh báo người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến tài khoản ngân hàng, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Cà Mau﻿