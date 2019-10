Đã xác định tài xế gây tai nạn làm 2 người chết rồi bỏ trốn

Ngày 2-10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã xác định được lái xe gây tai nạn khiến hai người thiệt mạng rồi bỏ trốn .

Hiện Công an Bình Thuận đang cử một tổ công tác vào Long An để làm các thủ tục đưa tài xế về làm việc.



Trước đó vào khoảng 0 giờ 30 ngày 29-9, trên QL1 đoạn qua xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra một vụ tai nạn làm anh Đỗ Tất Phương (43 tuổi, trú phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và anh Nguyễn Quang Toàn (35 tuổi, trú xã Chí Công, huyện Tuy Phong) tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, ô tô đã bỏ chạy khỏi hiện trường và có một kính chiếu hậu của ôtô rơi tại hiện trường.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường .

Công an tỉnh Bình Thuận ngoài việc huy động trinh sát truy xét chiếc ô tô bỏ trốn, hướng điều tra cũng tiến hành trích xuất camera của các hộ dân sống 2 bên Quốc lộ 1 và camera của Trạm thu phí Sông Phan gần đó.

Ngoài ra, Công an Bình Thuận cũng kêu gọi các ô tô có camera hành trình lưu thông vào khoảng thời gian trên quốc lộ 1 đoạn xảy ra tai nạn kiểm tra dữ liệu để báo với công an khi phát hiện chiếc xe khả nghi.

Đến 1-10, Công an Bình Thuận đã xác định được chiếc ô tô bỏ trốn sau tai nạn là xe 62C – 05361 do tài xế Phan Văn Trung (45 tuổi, ngụ tỉnh Long An) là người trực tiếp cầm lái gây tai nạn và bỏ trốn.