Đã xác định nguyên nhân tử vong của 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc

Cơ quan chức năng tiến hành an táng 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc - Ảnh: Công an TP Phú Quốc

Sau 2 ngày thông báo tìm thân nhân của 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc ngày 29/9 chưa có người liên hệ nhận diện, cơ quan chức năng đã tiến hành chôn cất các thi thể này tại Nghĩa trang Nhân dân TP Phú Quốc.

Trước đó, cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi và xác định nguyên nhân tử vong do tai nạn, không có dấu hiệu tội phạm, đồng thời giám định ADN và lưu lại mẫu để đối chiếu khi có yêu cầu xác định danh tính về sau.

Theo báo NLĐ, thông tin tìm thấy trong ví của 2 nạn nhân có 2 căn cước công dân do Trung Quốc cấp là không chính xác. Thực tế 2 giấy tờ tùy thân do Trung Quốc cấp là do người dân vớt được ở khu vực khác rồi cung cấp cho cơ quan chức năng. Hiện cả 7 thi thể vẫn chưa xác định được quốc tịch, nhân thân.

Trước đó, vào khoảng 11h cùng ngày, tại khu vực biển Bãi Trường, thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, người dân đã phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển nên đã báo cho cơ quan công an đến hiện trường điều tra làm rõ.

Đến chiều cùng ngày, người dân phát hiện thêm 5 thi thể nữa trôi dạt vào bờ. Bước đầu công an xác định những thi thể trôi dạt vào bờ biển có cả nam và nữ, chưa xác định được danh tính cụ thể. Các thi thể đang trong tình trạng trương phình và có dấu hiệu phân hủy.

Nhiều nghi vấn cho rằng, các thi thể ở bờ biển Phú Quốc có liên quan đến vụ vụ chìm thuyền chở 41 công dân Trung Quốc trên vùng biển tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia.