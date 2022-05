Đã xác định được kẻ trộm các nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

Ngày 13/5, Công an Quận 1, TP.HCM cho biết đã xác định được kẻ trộm các nắp chắn rác của cống thoát nước trên cầu Thủ Thiêm 2 (nối Quận 1 và TP.Thủ Đức) và hiện đang truy tìm người này để xử lý.

Hàng chục nắp chắn rác của các cống thoát nước trên cầu Thủ Thiêm 2 bị mất trộm. (Ảnh: Đ.V)

Theo Công an Quận 1, người trộm cắp các nắp chắn rác điều khiển xe máy màu đỏ, mặc áo xanh, quần đen; đã lấy trộm 32 nắp chắn rác bằng kim loại hình tròn, đường kính 23cm, dày 2,5cm.

Công an kêu gọi người dân, ai biết thông tin về số nắp chắn rác trên và đối tượng đã được xác định này, đề nghị báo ngay đến Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 1 để tiếp nhận xử lý.

Trước đó, tại buổi họp báo chiều 12/5 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP cho biết, số lượng nắp chắn rác của các cống thoát nước trên cầu Thủ Thiêm 2 bị mất là 43 nắp. Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự và Công an thành phố Thủ Đức cho điều tra xác minh.

Nắp chắn rác là thiết bị bảo vệ cầu Thủ Thiêm 2. Việc mất nắp chắn rác sẽ ảnh hưởng đến thoát nước trên cầu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi xe chạy.

Hiện ngành chức năng đang tích cực điều tra làm rõ./.