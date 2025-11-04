Đá World Cup, tuyển Indonesia nhận thông điệp đầy bất ngờ từ HLV Brazil

Tại VCK U17 World Cup 2025, U17 Brazil được coi là ứng viên khá nặng ký cho chức vô địch. Ngược lại, Indonesia vẫn là đội trên lý thuyết bị đánh giá thấp nhất trong số 4 đội ở bảng H (bên cạnh Zambia và Honduras).

U17 Brazil từng vô địch World Cup tới 4 lần, vào các năm 1997, 1999, 2003 và 2019. Tuy nhiên, trước thềm giải đấu năm nay, HLV Dudu Patetuci vẫn tỏ ra rất thận trọng. Ông cho rằng Indonesia cũng sẽ là đối thủ đáng gờm với Selecao. Nhà cầm quân này cũng kêu gọi các học trò cần không được phép mất tập trung khi chạm trán các đối thủ trong đó có Indonesia.

“Mặc dù các đội này không có thành tích thành công ở cấp độ trẻ, nhưng tôi đã nói với ban huấn luyện và cầu thủ rằng chúng ta phải luôn cảnh giác cao độ và coi Honduras, Indonesia và Zambia là những đối thủ đáng gờm”.

Theo vị thuyền trưởng của Brazil, tất cả các đội dự U17 World Cup năm nay đều được tiếp xúc với bóng đá hiện tại, do đó trình độ của các đội cũng sẽ được cải thiện đáng kể.

“Chúng ta phải tôn trọng tất cả các đội bóng trong bối cảnh bóng đá hiện đại đang toàn cầu hóa. Hãy nhìn Maroc chẳng hạn. Họ vừa đăng quang ngôi vô địch World Cup U20 năm 2025", huấn luyện viên người Brazil nói.

HLV Brazil rất thận trọng khi nhắc tới các đối thủ trong đó có U17 Indonesia.

Mặc dù thận trọng, song HLV bên phía Brazil khẳng định rằng đội ngũ của mình đã nghiên cứu rất kỳ từng điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ trong cùng bảng đấu, bao gồm cả Indonesia.

“Tất nhiên, chúng tôi đã phân tích kỹ lưỡng các đối thủ sẽ phải đối mặt ở vòng loại. Chúng tôi sẽ bước vào vòng bảng với mục tiêu đánh bại tất cả các đối thủ và tiến vào vòng loại trực tiếp.

Là người Brazil, chúng tôi luôn hướng đến chức vô địch ở mọi giải đấu. Thế hệ cầu thủ U17 Brazil này đã cùng nhau làm việc trong khoảng ba năm, kể từ khi họ còn ở cấp độ U15.

Vì vậy, tất cả chúng tôi đều rất chuẩn bị và hiểu rõ nhau. Nhà đương kim vô địch Nam Mỹ bất bại đã có mặt ở đây, và chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu cho danh hiệu vô địch World Cup”.

Theo lịch, trận đối đầu trực tiếp giữa U17 Indonesia gặp Brazil sẽ diễn ra ngày 11/11, thuộc lượt trận thứ 2 tại bảng H, VCK U17 World Cup 2025.