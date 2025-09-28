Đã tìm thấy thi thể người vợ mất tích khi chạy lũ cùng chồng ở Huế, hoàn cảnh khiến nhiều người xót xa

Chia sẻ với chúng tôi vào sáng ngày 28/9, đội Xe 0 Đồng Tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã tìm thấy thi thể chị D.T.H (quê xã Quảng Ninh, Thanh Hoá) - nạn nhân mất tích do bị dòng nước lũ cuốn trôi tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP Huế.

Theo đội chia sẻ, vợ chồng chị H. rời quê Thanh Hoá vào Huế mưu sinh bằng nghề dán màn hình điện thoại dạo. Trưa chiều ngày 27/9 trên đường đi bộ cùng chồng là anh N.H.D (40 tuổi) ra bến xe để về quê, chị H. không may trượt chân và bị dòng nước lũ cuốn đi.

Nạn nhân đã được tìm thấy (Ảnh: Đội Xe 0 Đồng Tỉnh Thừa Thiên Huế)

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến anh H. không kịp ứng cứu. Đến khoảng 18 giờ, anh mới liên hệ được với cơ quan chức năng để trình báo. Trong clip được người dân ghi lại, anh H. bật khóc nghẹn ngào: “Em bơi được vô đây còn vợ em trôi mất rồi”.

Được biết, ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế đã phối hợp với Công an phường An Cựu cùng lực lượng tại chỗ triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, do mưa lớn liên tục và nước lũ dâng cao khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh người chồng bật khóc khiến nhiều người xót xa

Sáng 28/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế phát đi công văn cảnh báo hạn chế ra đường khi gió lớn trong bão Bualoi (bão số 10) chuẩn bị đổ bộ.

Theo cơ quan chức năng, do ảnh hưởng của bão Bualoi, vùng ven biển thành phố Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6-7, mưa to, đến rất to.

Đặc biệt, người dân tại các xã, phường ven biển, gồm: Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Vinh Lộc, Phú Vinh, Thuận An, Phong Quảng, Phong Phú, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản khi bão đổ bộ.

Do đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian 10h-14h ngày 28/9 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt) cho đến khi có thông báo mới.