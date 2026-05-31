Đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất liên lạc sau khi nhắn tin, chuyển tiền cho vợ

Thành Đạt
Sau gần hai ngày mất liên lạc, người đàn ông ở xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Trước đó, nạn nhân chuyển tiền cho vợ kèm lời nhắn gửi gia đình rồi mất liên lạc.

Ngày 31/5, Công an xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị đã xác định được tung tích anh Nguyễn Văn C (SN 1987, trú tại xã Xuân Quang) sau khi gia đình trình báo mất liên lạc .

Theo trình báo của chị Lù Thị D (SN 1989, vợ anh C), khoảng 7h ngày 29/5, anh C rời nhà tại thôn Tân Quang, điều khiển xe điện ba bánh, mặc quần vải màu đen và áo phông trắng.

Thi thể﻿ người đàn ông được xác định tại khu vực thi công bờ kè Phố Lu cũ. Ảnh: NDCC.

Đến khoảng 23h cùng ngày, anh C chuyển khoản cho vợ 2,45 triệu đồng kèm lời nhắn gửi gia đình. Sau đó, từ số điện thoại cá nhân, anh tiếp tục nhắn tin với nội dung thể hiện tâm lý bi quan và cho biết đã bán xe.

Lo lắng khi chồng mất liên lạc, chị D đã trình báo cơ quan công an, đồng thời cùng người thân tổ chức tìm kiếm.

Qua xác minh, Công an xã Xuân Quang phối hợp với Công an xã Bảo Thắng xác định anh Nguyễn Văn C đã tử vong tại khu vực thi công bờ kè Phố Lu cũ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

