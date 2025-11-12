Đã tìm thấy thi thể chú rể nghi nhảy cầu trong ngày đón dâu ở Ninh Bình

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, vào khoảng 22h ngày 11/11, sau gần 2 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông, mất tích đúng ngày cưới tại khu vực sông Đào, cách cầu Đò Quan khoảng 1km.

Công tác tìm kiếm được triển khai liên tục từ sáng 10/11 với sự tham gia của hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng người dân địa phương và 6 xuồng máy.

Khu vực xảy ra sự việc

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường

3 xe cấp cứu được điều động

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 10/11, tại khu vực cầu Đò Quan, thuộc phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình), người dân địa phương bàng hoàng phát hiện một chiếc xe máy mang biển số 18KA-03xxx cùng với một đôi dép bị bỏ lại giữa cầu mà không thấy chủ nhân. Nghi ngờ có người nhảy sông, người dân lập tức báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Theo xác minh ban đầu, người mất tích được xác định là anh Đ.Q.H (SN 2002), trú tại tổ 7, xã Nam Trực.

Sự việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi lễ thành hôn của anh được tổ chức. Chia sẻ với PV, hàng xóm cho biết, vào thời điểm đó tại nhà anh H., rạp cưới đã được dựng, cỗ bàn đã chuẩn bị xong xuôi, mọi thủ tục đã hoàn tất, chỉ chờ đến giờ lành.

Những người hàng xóm cũng cho biết thêm, tối hôm trước ngày cưới, không khí tại nhà chú rể vẫn vô cùng náo nhiệt, mọi thứ diễn ra bình thường, vui vẻ. Một người hàng xóm thuật lại lời của mẹ nạn nhân:

“Lúc 4 giờ 30 mẹ hỏi đi đâu đấy, nó (chú rể) vẫn bảo đi ăn sáng.”

Trong lời kể của những người xung quanh, anh H. được đánh giá là người ngoan ngoãn, không chơi bời. Anh thường làm tại thành phố Nam Định và thỉnh thoảng mới trở về nhà.