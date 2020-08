Đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân còn lại trong vụ chìm ghe câu trên sông Ba Lai

Cụ thể, thi thể 2 nạn nhân Nguyễn Bá Lộc (SN 1987, ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri) và Trà Đăng Danh (SN 1988, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri), được lực lượng chức năng tìm thấy và trục vớt vào tối 21/8.



Trước đó, vào khoảng 15h, ngày 20-8, 8 thanh niên dùng ghe gỗ có trọng tải khoảng 3 tấn chạy ra sông Ba Lai (huyện Ba Tri) để câu cá (chưa xác định được vị trí neo đậu và người điều khiển phương tiện). Do sóng to, gió lớn làm chiếc ghe bị chìm. 4 người đã kịp bơi được vào bờ an toàn, còn 4 người mất tích.



Nhận được tin báo, Công an huyện Ba Tri cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bến Tre và các lực lượng chức năng, người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 21h cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân Trà Đăng Thanh Qui (SN 1995) và Nguyễn Hoàng Duy (SN 1988, cùng ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri) đã được tìm thấy.

Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho các gia đình lo hậu sự. UBND huyện Ba Tri đã tổ chức đoàn đến thăm, chia buồn và hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân là 5,4 triệu đồng theo chính sách đối với người bị nạn tử vong.

Hiện, vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.