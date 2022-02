Đã tìm ra vua thiên hà của vũ trụ, chứa hàng loạt "trái tim quái vật"

Thiên hà vô tuyến ngoạn mục được đặt tên là Alcyoneus, theo tên người khổng lồ vĩ đại nhất trong số các người khổng lồ Gigantes trong thần thoại Hy Lạp, kẻ đối đầu với Heracles. Chiều dài của nó ước tính lên đến 16,3 triệu năm ánh sáng, theo tờ Sci-News.

Để so sánh, thiên hà chứa Trái Đất Milky Way của chúng ta, một thiên hà to lớn thuộc hàng "quái vật" trong thế giới thiên hà, có đường kính ước tính 100.000 - 200.000 năm ánh sáng.

Khác với hình ảnh thường được biết đến của các thiên hà: một đĩa ánh sáng khổng lồ với "trái tim" là một lỗ đen siêu khối (hay được gọi là lỗ đen quái vật), thiên hà này có một hình dáng quái dị đến đáng sợ. Mỗi chỗ phình ra của nó đều có một "trái tim quái vật" - lỗ đen siêu khối - ngự trị, ngày càng phình thêm nhờ lỗ đen giúp tích tụ khí, bụi và các ngôi sao từ môi trường xung quanh.



Cấu trúc của nó qua hình ảnh vô tuyến gồm một thứ giống như tia lửa trung tâm và 2 thùy vô tuyến tỏa ra bên ngoài.

Nguồn vô tuyến của thiên hà này vươn tới tận SDSS J081421.68+522410.0, một thiên hà hình elip cách chúng ta 3 tỉ năm ánh sáng, thuộc chòm sao Lynx, cho thấy thiên hà quái vật này mạnh mẽ tới cỡ nào.

Theo nhà thiên văn Martijn Oei và các đồng nghiệp từ Đài quan sát Leiden (Hà Lan), thiên hà vừa được xác định được xếp loại là "thiên hà vô tuyến khổng lồ", tức dạng thiên hà vô tuyến khi nó trải dài trên bầu trời vượt quá ngưỡng 2,3 hay 3,3 triệu năm ánh sáng.

Chỉ có khoảng 1.000 thiên hà vô tuyến khổng lồ đã được xác nhận, chủ yếu tập trung ở bầu trời phía Bắc.

Nghiên cứu vừa công bố trên Astronomy & Astrophysics.