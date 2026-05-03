Đã tìm ra nữ hoàng mùa hè 2026 đây rồi, mẹ 2 con mà body thon gọn, nhìn không ai nghĩ đã U40

Thanh Yên |

Nhìn bộ ảnh của người đẹp 8x này mà hội chị em ngay lập tức thấy "áp lực".

Ở tuổi U40, Huyền Baby vẫn duy trì được vẻ đẹp được ví như búp bê. Làn da mịn màng, gương mặt trẻ trung cùng thần thái tự tin giúp cô luôn nổi bật mỗi lần xuất hiện. Nhiều khán giả nhận xét rằng, nếu không nói, khó ai tin cô đã là mẹ của hai con.

Loạt ảnh lần này ghi lại những khoảnh khắc Huyền Baby thả dáng tại resort ven biển sang chảnh từ set bikini họa tiết vàng rực rỡ bên hồ bơi vô cực, đến chiếc váy maxi hồng nude ôm sát từng đường cong cạnh bờ biển, rồi set croptop xanh baby + short vàng kem cực trẻ trung trên ván SUP. Mẹ hai con thả dáng bên bể bơi vô cực view biển khiến dân tình xuýt xoa không ngớt, bài đăng hút hơn 6 nghìn lượt thích.

Đặc biệt, caption mà Huyền Baby chú thích cho bộ ảnh "Mục đích chính là để anh xem" nhanh chóng trở thành câu được dân mạng share rần rần. Chân thành, duyên dáng và… body thì không cần bàn thêm!

Hành trình từ hot girl đời đầu đến "phú bà" showbiz Việt

Huyền Baby tên thật là Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989. Cô là một trong những hot girl Hà thành đời đầu, nổi tiếng sau khi lọt Top 8 cuộc thi Miss Teen 2008. Thời điểm ấy, cô còn hoạt động trong nhóm nhạc B.Sily cùng Hạnh Sino và Emily. Sau khi nhóm tan rã, hot girl 8X lấn sân sang làm người mẫu ảnh, đóng phim.

Năm 2013, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Huyền Baby bất ngờ kết hôn với đại gia Quang Huy doanh nhân sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn nổi tiếng tại TP.HCM. Cô sinh bé Củ Cải (con gái) ngay cùng năm, rồi đến ngày 15/9/2017 chào đón thêm cậu con trai tên Khôi Vĩ, được gọi ở nhà là bé Sữa.

Từ bỏ ánh đèn sân khấu, Huyền Baby đổi lấy cuộc sống "phú bà" đúng nghĩa. Người đẹp tận hưởng cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự trị giá hơn 100 tỷ đồng tại TP.HCM. Món quà đắt giá do chồng dành tặng.

Bí quyết U40 mà body vẫn "khét": Không phải trời cho hoàn toàn!

Nhiều người tò mò về bí quyết giữ dáng của bà mẹ 2 con này. Thực ra, đằng sau vóc dáng ấy là cả một quá trình kỷ luật nghiêm túc.

Song song với chế độ ăn uống khoa học, Huyền Baby còn tích cực rèn luyện thể thao. Bên cạnh việc tập gym, người đẹp còn nhảy và các hình thức vận động toàn thân giúp đốt cháy calo hiệu quả và chơi golf để "rèn dáng".

Về chăm sóc nhan sắc, Huyền Baby không ngại thẳng thắn tiết lộ đã can thiệp một số bộ phận trên khuôn mặt bằng phương pháp không phẫu thuật: "Mình tiêm mũi, cằm, làm gọn hàm". Sự cởi mở này được đông đảo khán giả đánh giá cao, bởi không phải ai cũng dám thừa nhận điều đó một cách tự nhiên đến vậy.

Trở lại showbiz sau thời gian dài chăm sóc tổ ấm, Huyền Baby được khen nhan sắc trẻ đẹp "như búp bê". Cô cho biết may mắn vì có chồng doanh nhân làm điểm tựa: "Ông xã tôi dễ tính, tôn trọng mọi quyết định của vợ. Trước khi nhận bất cứ dự án nào, tôi đều trao đổi qua và luôn được anh khuyến khích tham gia."

Dù không hoạt động nghệ thuật quá sôi nổi, Huyền Baby vẫn giữ được sức hút lớn trên mạng xã hội. Bộ ảnh biển lần này một lần nữa khẳng định: Với Huyền Baby, thời gian dường như chạy theo chiều ngược lại.

