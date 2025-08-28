Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?

Từ nhiệm vụ A50 đến A80 sức hút của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp không hề suy giảm, thậm chí, ngày càng tăng!

Anh chàng nổi tiếng từ Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (nhiệm vụ A50) với khoảnh khắc bước xuống xe khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Gương mặt sáng là điều dễ nhận ra, nhưng điều khiến mọi người phải "xem 1000 lần không thoát ra được" chính là dáng người và thần thái.

Không chỉ là một khoảnh khắc, những lần xuất hiện sau đó, Lê Hoàng Hiệp vẫn duy trì sức hút với phong thái này.

Khoảnh khắc tuyệt đối điện ảnh của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp ở nhiệm vụ A50.

Thần thái khó ai làm lại của Thượng uý

Nói về thần thái, không thể không nhắc đến dáng đi, đứng hay ngồi của Lê Hoàng Hiệp. Trong bất cứ tình huống nào, anh luôn thẳng lưng, vai mở, bước chân nhẹ nhàng dứt khoát - mang đến cảm giác tự tin tuyệt đối, khiến người đối diện không thể rời mắt.

Trong các buổi tập luyện, diễu binh hay xuất hiện trên truyền hình, anh luôn tập trung tuyệt đối, đúng chuẩn quân nhân chuyên nghiệp.

Ngay cả khi nghỉ giải lao hay di chuyển bình thường, anh vẫn giữ dáng người chuẩn mực quân nhân, chân thẳng, lưng thẳng, thần đĩnh đạc, trang nghiêm nhưng không kém phần cuốn hút. Chỉ cần một bước chân, Lê Hoàng Hiệp đã đủ để viral khắp mạng xã hội.

Trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước chiều 27/8 tại Hà Nội, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp lại tiếp tục hút ống kính truyền thông. Anh nổi bần bật với chiều cao khoảng 1m84, vẻ ngoài chỉn chu, dáng đi, đứng lúc nào cũng thẳng tắp, ấn tượng. Như mọi khi!

Clip: Quân.

Thần thái của Lê Hoàng Hiệp luôn là số 1. Ảnh: Như Hoàn.

Trong đợt Tổng hợp luyện lần thứ nhất 24/8, Thượng úy Hiệp tiếp tục chiếm spotlight. Cứ xuất hiện trong khung ảnh, anh sẽ là người nổi bật. Ảnh: Như Hoàn.

Ở chương trình Sao Nhập Ngũ, thần thái của Hiệp càng được thể hiện rõ: Nghiêm túc, tập trung, bước đi vững chãi và uy nghi, đúng chuẩn một quân nhân chuyên nghiệp.

Ảnh: Sao Nhập Ngũ.

Các khoảnh khắc đời thường của anh cũng được người hâm mộ ghi lại, chứng minh rằng thần thái và dáng đi của anh luôn khiến mọi người chú ý.

Dáng đi cực đẹp của Lê Hoàng Hiệp mới chính là điều duy trì sức hút của anh trong mỗi khung ảnh

Nguồn ảnh: Lê Hoàng Hiệp - Dưới lá Quân Kỳ (Hiệp mèo)

Nhiều cư dân mạng cũng nhận ra điều này, họ bình luận rôm rả:

- "Có nhiều người đẹp trai hơn Lê Hoàng Hiệp đó là sự thật nhưng cái thần của Lê Hoàng Hiệp thì khó ai mà qua được đó. Nó không hề diễn một chút nào, nó là có sẵn rồi, cứ xuất hiện là thu hút. Không cần nói nhiều vẫn ấn tượng, kiểu nhìn vào là thấy ngầu rồi á".

- "Anh này luôn luôn chỉn chu nha. Từ cái tóc là thấy rõ chăm chút như thế nào. Dáng người trời ơi chuẩn luôn đó, cách đi đứng phong thái tất cả mọi thứ nhìn mà mê".

- "Cách hành xử lúc bắt tay mọi người, giao tiếp và nói chuyện tất cả đều khiến người ta phải ngưỡng mộ á. Không có lỗi nào để bắt luôn. Tôi con gái mà chưa được chỉn chu như ảnh".

- "Không thể ngừng yêu mến đồng chí này được, bạn này kiểu toàn diện đó. Nếu đẹp trai không thôi thì đã hết hot từ lâu rồi nhưng thật ra là ai cũng mê cái thần thái của bạn này, nhìn vào là thấy đáng tin, xứng đáng được làm thần tượng".

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Sau clip bước xuống xe cùng đồng đội, anh trở thành một trong những gương mặt được quan tâm nhất trên mạng xã hội thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Vài tháng trở lại đây, Lê Hoàng Hiệp đang cùng đồng đội tham gia tập luyện, chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Ngày 10/8 vừa qua, nam thượng úy cũng gây chú ý khi cùng đồng đội đi xem concert Tổ Quốc Trong Tim.

Ở ngoài đời, Lê Hoàng Hiệp rất kín tiếng, hiếm khi chia sẻ ảnh cá nhân trên các nền tảng MXH.