Đã tìm ra "kỳ phùng địch thủ" của giá bể Hải Phòng: Phản ứng dở khóc dở cười của hội thực khách đu trend bánh trứng kiến

Mùa hè vẫy gọi cũng là lúc hội đam mê xê dịch xách balo lên và đi săn lùng những món ngon vật lạ khắp mọi miền đất nước. Thế nhưng, ranh giới giữa "mỹ vị nhân gian" và "nỗi ám ảnh kinh hoàng" đôi khi chỉ cách nhau vỏn vẹn một miếng cắn. Điển hình như dạo gần đây, cõi mạng đang rần rần truyền tai nhau về món bánh trứng kiến - thứ quà rừng Đông Bắc mỗi năm chỉ có một mùa ngắn ngủi. Trùng hợp thay, "giao diện" của nhiều thực khách sau khi nếm thử món bánh này lại khiến người ta ngay lập tức liên tưởng đến một siêu phẩm ẩm thực từng gây sóng gió khác: Món giá bể xào của Hải Phòng.

Cùng là đặc sản nức tiếng, cùng mang hương vị ngon khó cưỡng nhưng lại cùng chung một "siêu năng lực" là thử thách lòng dũng cảm của những người có cơ địa nhạy cảm.

Ảnh: Huyền Bún

Bánh trứng kiến: "Cú lừa" ngọt ngào và béo ngậy từ đại ngàn

Mỗi độ tháng 4, tháng 5, bà con vùng non cao Đông Bắc như Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn lại rộn ràng vào rừng tìm tổ kiến đen để làm món bánh trứng kiến trứ danh. Nhìn bề ngoài, chiếc bánh bọc trong lá vả trông khá mộc mạc và giản dị, nhưng bên trong lại là một sự bùng nổ của hương vị.

Lớp vỏ bánh làm từ bột nếp nương dẻo quẹo, nhân bên trong là những hạt trứng kiến non trắng ngần, căng mọng được xào hành phi thơm lừng. Khi cắn một miếng, bạn sẽ cảm nhận được độ dẻo của nếp, vị chan chát đặc trưng của lá vả non và đặc biệt là vị béo ngậy, lốp bốp tan ra trong khoang miệng của trứng kiến.

Ngon là thế, lạ miệng là thế, nhưng đây lại là món ăn khiến nhiều người "vừa ăn vừa run". Nguyên nhân là bởi trứng kiến chứa một lượng lớn protein lạ và độc tố vi lượng từ kiến mẹ. Đối với những người có cơ địa bình thường, đây là nguồn dinh dưỡng dồi dào. Nhưng với hội cơ địa nhạy cảm, chỉ sau vài miếng cắn, họ sẽ lập tức nhận được "cảnh báo" từ cơ thể.

Ảnh: MXH

Nhẹ thì ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ râm ran khắp người, nặng hơn thì đôi môi sưng tều xếch ngược, mắt híp lại, mặt mày biến dạng đến mức người nhà nhìn cũng không nhận ra. Cảm giác thèm thuồng ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi sự hoảng hốt và những cơn ngứa điên cuồng, biến trải nghiệm ẩm thực thành một chuyến đi thẳng đến phòng cấp cứu.

"Trận chiến sinh tử": Bánh trứng kiến đối đầu giá bể xào Hải Phòng

Nếu miền núi có bánh trứng kiến thì vùng biển lại tự hào gọi tên giá bể xào Hải Phòng. Trong các chuyến food tour đất Cảng, giá bể luôn nằm trong top những món "must-try" (nhất định phải thử). Chút thịt giá bể giòn sần sật, hòa quyện trong thứ nước sốt chua ngọt, cay nồng màu vàng nghệ óng ánh đủ sức đánh gục bất kỳ tâm hồn ăn uống nào.

Thế nhưng, giá bể cũng nổi tiếng là một "sát thủ giấu mặt" không kém cạnh gì trứng kiến. Đã có vô số bài viết dở khóc dở cười trên mạng xã hội chia sẻ về "giao diện" thảm họa sau khi ăn giá bể. Có người đang vui vẻ dạo phố bỗng môi sưng vù như tiêm filler hỏng, có người nổi mề đay gãi xước cả da thịt phải vội vàng tìm tiệm thuốc tây giữa đêm.

Đặt lên bàn cân so sánh, thật khó để phân định bánh trứng kiến hay giá bể mới là "trùm cuối" trong làng gây dị ứng. Cả hai đều sở hữu hương vị mộc mạc, chân thật nhưng lại chứa đựng hàm lượng protein lạ cực cao. Chúng giống như những cô nàng đỏng đảnh, đẹp đẽ, hấp dẫn nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện "chinh phục".

Điểm chung thú vị nhất của hai món ăn này là dù biết rõ nguy cơ dị ứng lơ lửng trên đầu, nhiều thực khách vẫn không kìm được lòng mà tặc lưỡi "thử một miếng chắc không sao", để rồi sau đó phải ôm hận với nhan sắc tàn phai tạm thời của mình.

Không chỉ trứng kiến hay giá bể, ẩm thực Việt còn vô số "quả bom dị ứng"

Từ câu chuyện dở khóc dở cười của bánh trứng kiến và giá bể, chúng ta mới nhận ra bản đồ ẩm thực Việt Nam còn giấu rất nhiều món đặc sản mang tính "đánh đố" cơ địa tương tự. Đầu tiên phải kể đến rươi - món lộc trời cho của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Chả rươi rán vỏ quýt thơm nức mũi là thức quà mùa thu vạn người mê, nhưng bản chất rươi sống dưới bùn lầy, mang trong mình nhiều loại đạm dị loài khiến người ăn dễ bị ngộ độc hoặc sốc phản vệ nếu không chế biến kỹ hoặc cơ thể không dung nạp.

Kế đến là sá sùng, thứ hải sản đắt như vàng ròng của vùng biển Quảng Ninh. Ngọt nước, bổ dưỡng là thế nhưng lượng đạm khổng lồ trong sá sùng cũng dễ dàng khiến những người có tiền sử dị ứng hải sản phải nhập viện vì mẩn ngứa, khó thở. Hay như món nhộng tằm rang lá chanh bùi béo xuất hiện trong bữa cơm gia đình thường ngày cũng là "khắc tinh" của không ít người.

Ngay cả những loại hải sản quen thuộc như tôm, cua biển khi ăn vào những ngày sức đề kháng yếu hoặc cơ thể đang phản ứng với thời tiết cũng có thể biến thành nguyên nhân gây dị ứng trầm trọng. Điểm chung của tất cả những món ăn này là chúng đều giàu dinh dưỡng, mang đậm bản sắc vùng miền nhưng lại đòi hỏi thực khách phải có một hệ miễn dịch "thép" để thưởng thức trọn vẹn.

Lời khuyên chân thành từ những "tấm chiếu từng trải"

Đam mê ẩm thực và khao khát khám phá những món ngon vật lạ là điều hoàn toàn chính đáng của những đôi chân cuồng đi. Tuy nhiên, đừng để một phút nông nổi vui miệng làm hỏng cả một chuyến du lịch đầy ắp kỷ niệm. Lời khuyên chân thành nhất dành cho bạn khi đứng trước những món đặc sản "dễ gây hiểu lầm" như bánh trứng kiến, giá bể, rươi hay sá sùng là hãy biết lắng nghe cơ thể mình.

Nếu bạn đã từng có tiền sử dị ứng với hải sản, côn trùng hay các loại đạm lạ, tốt nhất hãy mạnh dạn nói lời từ chối, dù mùi hương có quyến rũ đến đâu. Trong trường hợp bạn lần đầu tiên nếm thử và không chắc chắn về cơ địa của mình, hãy chỉ ăn một miếng thật nhỏ để "nghe ngóng" phản ứng của cơ thể trong vòng 15 đến 30 phút.

Quan trọng hơn cả, khi đi du lịch, đặc biệt là những chuyến food tour tự túc, hãy luôn thủ sẵn vài liều thuốc chống dị ứng trong túi xách. Nó sẽ là vị cứu tinh kịp thời giúp bạn kiểm soát tình hình trước khi tìm được sự trợ giúp y tế nếu chẳng may "trúng thưởng" món ăn không hợp cơ địa. Thưởng thức đặc sản là để vui, để cảm nhận cái tình của vùng đất mới, chứ không phải để mang về một "giao diện" sưng tều đáng sợ làm kỷ niệm.