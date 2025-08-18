Đã tìm được nữ sinh mất tích khi đi làm thêm

Nội dung bài đăng cho biết P.N.N. (SN 2003) là sinh viên Trường CĐ Kinh tế TP HCM, đang làm thêm tại một nhà hàng ở phường Bến Thành, TP HCM. Lần cuối cùng gia đình liên lạc được với N. là vào tối 10-8.

Việc đi làm thêm giúp sinh viên có thêm kinh phí trang trải cho việc học, song tiểm ẩn rất nhiều nguy cơ. Ảnh minh họa: AI

Trao đổi với phóng viên, đại diện Trường CĐ Kinh tế TP HCM cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin nữ sinh mất tích, nhà trường đã kiểm tra danh sách sinh viên và trao đổi với giảng viên của các khoa. Theo đó, N. là sinh viên của nhà trường, theo học ngành kinh doanh xuất nhập khẩu, nhập học năm 2020.

"N. từng tâm sự hoàn cảnh gia đình khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và việc học. Suốt thời gian qua, giảng viên đã nhiều lần vận động, khích lệ tinh thần để em hoàn thành chương trình học. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, em vẫn còn thiếu điểm môn tiếng Anh chuyên ngành" – đại diện nhà trường cho biết.

Tối 18-8, bà N.T.H. (ngụ quận 12 cũ) cho biết đã tìm được con gái, tuy nhiên vẫn chưa thể gặp con.

"Do không liên lạc được con trong thời gian dài nên tôi đã trình báo công an và bất ngờ khi biết con đang bị công an tạm giữ trong lúc đi làm thêm. Dù chưa biết tình hình cụ thể ra sao nhưng ít nhất tôi đã cảm thấy an tâm vì biết con không phải bị bắt cóc hay dụ dỗ qua Campuchia như tin đồn" – bà H. nói.

Bà N. cho biết có 2 người con gái, chồng mất từ khi các con còn rất nhỏ, một mình bà cố gắng đi làm, dành dụm tiền nuôi dạy 2 con. Về việc học của con, bà H. khá bất ngờ khi con kéo dài việc học đến thời điểm này. Bà H. hy vọng nhà trường sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện để N. có thể hoàn thành chương trình học.

Cẩn trọng khi đi làm thêm ThS Phạm Ngọc Hiệp, Trưởng phòng Công tác học sinh - sinh viên, Trường CĐ Kinh tế TP HCM cảnh báo hiện nay, nhiều sinh viên có nhu cầu đi làm thêm để trang trải chi phí, nhưng tiềm ẩn không ít rủi ro. Một số đối tượng lợi dụng tuyển dụng để lừa đảo, yêu cầu nộp tiền cọc, mua đồng phục rồi bỏ trốn; có nơi quỵt lương hoặc bóc lột sức lao động. Nguy hiểm hơn, sinh viên có thể bị lôi kéo vào hoạt động đa cấp trá hình, cờ bạc, tín dụng đen, thậm chí bị dụ dỗ đi xa hoặc bắt cóc nhằm mục đích xấu. Nhà trường khuyến cáo sinh viên chỉ chọn công việc tại đơn vị uy tín, tuyệt đối không đóng tiền trước, ưu tiên nơi có hợp đồng rõ ràng và sắp xếp thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến học tập.



