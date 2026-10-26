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Đã tìm được người đàn ông đi xe máy bóp cổ, xô ngã tài xế taxi giữa đường

Hương Trà (T/H)
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Sau va chạm, hai bên xảy ra cãi vã. Tại đây, ông T. đã dùng tay bóp cổ, xô anh L. ngã vào ô tô rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 25/10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế taxi bị người đàn ông đi xe máy hành hung trên đường Quang Trung, phường An Hội Tây, TP.HCM. Theo nội dung trong clip, người đàn ông đi xe máy lớn tiếng chửi bới, phàn nàn việc tài xế taxi ghi hình mình.

Thậm chí, sau đó người này đưa tay vào trong xe, hất điện thoại của tài xế. Khi nam tài xế xuống xe, người đàn ông tiến đến, đạp mạnh và bóp cổ, rồi đẩy tài xế taxi ngã xuống đường.

Sau đó, người này lên xe máy nhưng tiếp tục quay lại tấn công, đe dọa tài xế trước khi rời đi. Toàn bộ diễn biến vụ việc được tài xế taxi ghi lại bằng điện thoại. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng nhận được sự chú ý theo dõi của dư luận.

Người đàn ông  đi xe máy bóp cổ, xô ngã tài xế taxi giữa đường. (Ảnh cắt từ clip)

Đến tối cùng ngày, Công an phường An Hội Tây đã xác định được danh tính người đàn ông trong clip trên và mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Dân Trí thông tin cụ thể, khoảng 19h ngày 24/10, trên đường Quang Trung (phường An Hội Tây), xảy ra va chạm giữa taxi mang biển số 50E-364.xx do anh H.N.L. (SN 1998) điều khiển và xe máy mang biển số 61B1-571.xx do ông L.A.T. (SN 1978, TPHCM) cầm lái. Sau va chạm, hai bên xảy ra cãi vã. Ông T. đã dùng tay bóp cổ, xô anh L. ngã vào ô tô rồi rời khỏi hiện trường.

Đến 0h15 ngày 25/10, anh L. đến Công an phường An Hội Tây trình báo. Công an nhanh chóng xác định người liên quan là ông L.A.T. Làm việc với cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

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