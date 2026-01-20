Ngày 20-1, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Vinh (SN 1984, quê Vĩnh Long) 20 năm tù về tội "Giết người".



Trả thù đê hèn vì bị nhắc nhở khi làm việc

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, Nguyễn Kim Vinh là công nhân làm việc tại các công ty trong Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 (cũ), TPHCM. Trong quá trình làm việc, do thường xuyên bị các cấp quản lý và tổ trưởng nhắc nhở, la mắng nên Vinh nảy sinh lòng thù hận và lên kế hoạch mua axit để trả thù.

Từ tháng 10-2019 đến tháng 9-2022, bị cáo đã thực hiện trót lọt 4 vụ tạt axit vào 4 nạn nhân khác nhau. Hậu quả, các nạn nhân có tỉ lệ thương tích từ 30% đến 95%.

Hình ảnh các nạn nhân tại phiên toà hồi tháng 2-2025

Thủ đoạn của Vinh là lên mạng tìm nơi bán axit, thường xuyên đến khu vực chợ Kim Biên để mua các loại hóa chất như axit Hydrochloric (HCL) hoặc axit Nitric (HNO3). Sau đó, bị cáo âm thầm theo dõi lịch trình đi lại của các nạn nhân, chờ đợi thời cơ khi họ tan làm để áp sát và ra tay.

Vụ thứ nhất (tháng 10-2019), nạn nhân là anh Trần Thanh T. bị tạt axit trực tiếp vào vùng mặt và cơ thể, dẫn đến bỏng nặng, mù mắt phải và hỏng mắt trái; tỉ lệ tổn thương cơ thể 95%, đe dọa đến tính mạng.

Bị cáo Nguyễn Kim Vinh

Vụ thứ hai (tháng 12-2021), anh Nguyễn Xuân H. bị tạt axit vào mặt và người, chịu thương tích 50%. Vụ thứ ba (tháng 5-2022), anh Trần Minh H. bị tạt axit khi đang di chuyển trên đường, tỉ lệ thương tật là 30%. Vụ thứ tư (tháng 9-2022), anh Nguyễn Văn M. (quản đốc) bị Vinh bám theo và tạt axit trên đường, gây thương tích 54%.

Về trách nhiệm dân sự, các nạn nhân yêu cầu bị cáo bồi thường các khoản chi phí điều trị và tổn thất tinh thần với số tiền từ 400 triệu đồng đến hơn 4 tỉ đồng.

Thái độ quanh co, phủ nhận tội ác

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, hồi tháng 2-2025, TAND TPHCM đã mở phiên xét xử lần đầu. Tại đây, bị cáo liên tục phủ nhận mọi cáo buộc, HĐXX đánh giá vụ án còn một số vấn đề cần được làm rõ nên đã trả hồ sơ vụ án.

Bị cáo khẳng định không có mâu thuẫn và không quen biết các nạn nhân, đồng thời bác bỏ hình ảnh trích xuất từ camera. Vinh còn khai rằng mình bị ép cung và bản thân cũng là "nạn nhân" của một vụ tạt axit khác vào tháng 1-2022 dẫn đến bỏng ở đùi.

Đối với lời khai này, đại diện VKS công bố Vinh từng khai đã vô tình làm rơi axit vào đùi khi cất giữ tại phòng trọ vào tháng 12-2022. Vết thương sau đó bị lở loét và Vinh phải đến bệnh viện khám vào ngày 18-1-2022.

Tại phiên xét xử hôm nay, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ, tàn ác và nhằm mục đích tước đoạt tính mạng của nhiều người.

Việc các nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo và nhờ được cấp cứu kịp thời. Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, việc cách ly Nguyễn Kim Vinh khỏi xã hội một thời gian dài là cần thiết để răn đe và phòng ngừa chung.