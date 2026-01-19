Đã 'rót' hơn 900 triệu USD, tạo việc làm cho 11.000 người, một Tập đoàn Hàn Quốc muốn mở rộng đầu tư tại tỉnh ‘sát vách’ Hà Nội

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, chiều 15/1, ông Phạm Hoàng Sơn - Chủ tỉnh UBND tỉnh và ông Jun Dong Kyu - Chủ tịch Tập đoàn Seojin System (Hàn Quốc) trao đổi nhiều nội dung liên quan đến hợp tác, mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn tại tỉnh Bắc Ninh.

Thông tin về Tập đoàn, ông Jun Dong Kyu cho biết, được thành lập năm 1996 tại Hàn Quốc, Seojin System hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện kim loại chính xác, đúc nhôm áp lực, đặc biệt là linh kiện phục vụ ngành ô tô và ô tô điện, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và là đối tác của một số tập đoàn lớn.

Tại Bắc Ninh, Tập đoàn đang thực hiện 8 dự án đầu tư gồm cả trong và ngoài khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư đạt 904,3 triệu USD. Trong đó, có 7 dự án đã đi vào hoạt động, sử dụng khoảng 11.000 lao động. Riêng năm 2025, số thuế Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 310 tỷ đồng, tăng đáng kể so với năm trước.

Cũng tại buổi làm việc, ông Jun Dung Kyu cũng báo cáo nhanh về định hướng đầu tư dài hạn với dự án mới sắp triển khai và một số ngành công nghiệp mũi nhọn mà Tập đoàn dự kiến triển khai tại Bắc Ninh.

Theo đó, Chủ tịch Tập đoàn Seojin System đề xuất tỉnh tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ về cơ chế, chính sách để Tập đoàn sớm triển khai Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng (Phần mở rộng) - Giai đoạn 1. Đồng thời, tạo điều kiện để Tập đoàn đầu tư nhà máy sản xuất sản phẩm mới công nghệ cao, sản xuất sản phẩm bán dẫn, hệ thống lưu trữ năng lượng tại tỉnh.

Về kiến nghị đề xuất trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đề nghị lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục trao đổi, làm việc trực tiếp với các sở, ngành, đơn vị của tỉnh, làm rõ từng nội dung đầu tư. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.

Đặc biệt, đối với đề xuất đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng, lãnh đạo tỉnh rất hoan nghênh và khuyến khích Tập đoàn đầu tư, mong muốn dự án sớm triển khai trên địa bàn. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ Tập đoàn và ưu đãi cụ thể đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (phải) và Chủ tịch Tập đoàn Seojin System (trái) tại buổi tiếp (Ảnh: CTTĐT tỉnh Bắc Ninh)

Cũng tại buổi tiếp, nhìn lại quá trình đầu tư của Seojin System trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, Bắc Ninh đánh giá cao quá trình đầu tư nghiêm túc, bài bản, hiệu quả của Tập đoàn tại địa phương. Bên cạnh hiệu quả đầu tư, Tập đoàn luôn thể hiện rõ vai trò trách nhiệm xã hội và sự đồng hành của doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh.

Ông Sơn nhấn mạnh, tỉnh luôn coi Seojin System là đối tác chiến lược toàn diện, với quan điểm coi thành công của nhà đầu tư là thành công của địa phương. Địa phương luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tập đoàn mở rộng đầu tư và phát triển phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển chung của tỉnh.

Ông Phạm Hoàng Sơn đề nghị Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, thân thiện với môi trường; tăng cường liên kết chuỗi sản xuất, thu hút các doanh nghiệp vệ tinh, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh.