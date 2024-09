Đã rót gần 12 tỷ USD vào Việt Nam, các doanh nghiệp Mỹ còn rất quan tâm lĩnh vực nào của nước ta?

Hoa Kỳ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khi Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN; là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 6 của Hoa Kỳ.

Kim ngạch thương mại song phương tăng bình quân khoảng 16%/năm. Kim ngạch thương mại hai chiều 8 tháng đầu năm 2024 đạt gần 88 tỷ USD (tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 77,9 tỷ USD (tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2023), nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam là 9,8 tỷ USD (tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước).

Đáng chú ý, lần đầu tiên, Hoa Kỳ vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông lâm thủy sản Việt Nam với kim ngạch đạt 8,58 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2024, chiếm tỷ trọng 21,4%.

Hợp tác kinh tế - đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng sôi động. Ảnh minh hoạ.

Về đầu tư, Hoa Kỳ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 11/108 nước đầu tư tại Việt Nam với hình thức đầu tư đa dạng. Tính đến đầu 2024, Hoa Kỳ có khoảng 1.340 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn trên 11,8 tỷ USD.

Việt Nam có 230 dự án đầu tư tại Hoa Kỳ với tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD . Mỹ đứng thứ 7/80 nước và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã đầu tư sang Hoa Kỳ 18,7 triệu USD. Trong năm 2023 và đầu 2024, nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đã đến Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động và đầu tư tại Việt Nam như Boeing, Nike, Exxon Mobil, Amazon, Marriott, Coca Cola, Google, Facebook, Netflix…

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam như FPT, VinFast… cũng đang mở rộng đầu tư sang Mỹ, tạo thế lợi ích đan xen.

Hai bên duy trì trao đổi thường xuyên để tăng cường hợp tác và thảo luận về triển vọng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới mà mỗi bên có nhu cầu, trong đó có ngành bán dẫn. Hai bên cũng đối thoại thực chất và xây dựng để giải quyết các vấn đề và vụ việc tồn đọng trong quan hệ thương mại.

Nhiều doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Ảnh minh hoạ.

Việt Nam đang tiếp tục trao đổi, thúc đẩy Hoa Kỳ sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam (MES) sau khi Bộ Thương Mại Hoa Kỳ ra quyết định chưa công nhận MES của Việt Nam (2/8/2024).

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy cơ chế Hiệp định khung về Thương mại và đầu tư (TIFA); trao đổi đoàn doanh nghiệp… qua đó tiếp tục củng cố và mở rộng khung khổ quan hệ thương mại.

Dư địa hút FDI từ Hoa Kỳ vào Việt Nam còn rất lớn

Chia sẻ tại tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024 diễn ra tại TP Quy Nhơn hồi tháng 4, ông Vũ Tú Thành, Phó Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cho biết, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang rất quan tâm đến Việt Nam .

Sự quan tâm này đã gia tăng trong vòng 5 năm qua và đặc biệt từ tháng 9/2023 khi hai nước nâng mức quan hệ lên mức cao nhất là Đối tác Chiến lược toàn diện.

Theo ông Thành, các doanh nghiệp Hoa Kỳ rất quan tâm đến các lĩnh vực ở Việt Nam gồm năng lượng (điện khí nhập khẩu LNG, điện năng lượng tái tạo), điện tử bán dẫn, kinh tế số, hạ tầng, y tế giáo dục, lĩnh vực điện hóa, giao thông vận tải, du lịch, khách sạn.

Và để thu hút các nhà đầu tư chất lượng cao từ Hoa Kỳ, Phó Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cho rằng, cần lưu ý các yếu tố.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ rất quan tâm đến nhiều lĩnh vực ở Việt Nam. Ảnh minh hoạ.

Đầu tiên là dư địa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Hoa Kỳ vào Việt Nam còn rất lớn. Minh chứng là lũy kế thu hút đầu tư FDI Hoa Kỳ vào toàn bộ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho đến hết năm 2023 là khoảng 400 tỷ USD; trong đó chỉ có khoảng 15 tỷ USD chảy vào Việt Nam. Con số rất nhỏ (chưa đến 1%) nên dư địa của Việt Nam còn rất lớn .

Cùng với đó, trong số hơn 6.200 doanh nghiệp Hoa Kỳ kinh doanh ở ASEAN, Việt Nam chỉ có khoảng hơn 200 doanh nghiệp Hoa Kỳ kinh doanh - một tỷ lệ rất là nhỏ (3,2%).

Trong khi Hoa Kỳ là nhà đầu tư FDI lớn nhất của ASEAN trong nhiều năm qua. Năm 2022, Hoa Kỳ đầu tư gần 37 tỷ USD vào ASEAN, đứng đầu và chiếm 16,4% tổng số FDI vào khu vực này, vượt xa quốc gia đứng thứ 2 là Nhật Bản (chưa đến 27 tỷ USD). Điều này khẳng định Hoa Kỳ rất quan tâm đến khu vực ASEAN.

“Tổng dư lượng đầu tư FDI của Hoa Kỳ vào ASEAN lớn hơn lượng đầu tư FDI của Hoa Kỳ vào Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ cộng lại’, ông Thành thông tin.

“Việt Nam muốn phát huy sức mạnh thu hút được các nhà đầu tư Hoa Kỳ vào khai thác được dư địa rất lớn đó, Việt Nam phải liên kết với các nước ASEAN”, ông Thành gợi ý.