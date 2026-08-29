Dù vắng bóng suốt 2 năm, sức nóng nhan sắc của mỹ nhân này chưa từng hạ nhiệt.

Visual toả sáng sau thời gian ở ẩn

Bài đăng ghi lại đoạn clip ngắn về diện mạo mới nhất của Haerin vừa qua đã nhanh chóng leo thẳng lên top đầu các chủ đề bàn luận xôn xao trên các diễn đàn trực tuyến. Xuyên suốt đoạn clip đang được truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt, nữ thần tượng sinh năm 2005 khiến cộng đồng mạng chao đảo nhờ đường nét sắc sảo cùng đôi mắt mèo đặc trưng. Cư dân mạng liên tục dành những lời khen cho ánh mắt tươi sáng, trong trẻo của nữ thần tượng.

Bài đăng ghi lại đoạn clip ngắn về diện mạo mới nhất của Haerin vừa qua đã nhanh chóng leo thẳng lên top đầu các chủ đề bàn luận

Không ít ý kiến thừa nhận rằng dù trải qua khoảng thời gian dài thiếu vắng các hoạt động âm nhạc chính thức, phong độ visual cùng thần thái trước ống kính của Haerin chẳng những không giảm sút mà còn ngày càng sắc nét hơn. Nhìn visual như ánh ban mai của nữ thần tượng, mới rõ vì sao vắng bóng 2 năm vẫn là “bạch nguyệt quang” của fan Kpop.

Visual như bạch nguyệt quang của Haerin

Tử top 1 nhóm nữ thế hệ 4 đến 2 năm bị phong toả sự nghiệp

Sự bùng nổ và viral toàn cầu của NewJeans đến từ tư duy sáng tạo của cựu CEO MIn Hee Jin với hình tượng Y2K tươi mới, kết hợp cùng âm nhạc bắt tai, nguồn vốn dồi dào và chiến lược lăng xê siêu sao từ tập đoàn HYBE. Chính bệ phóng này giúp Haerin cùng nhóm càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc với chuỗi bản hit như Attention, Hype Boy, Super Shy… ngay từ khi ra mắt vào năm 2022.

Haerin là là thành viên nổi bật của NewJeans

Chỉ tính riêng trong năm 2023, NewJeans đã thống trị hoàn toàn thị trường nội địa và đạt độ phủ sóng mang tính quốc dân nhờ cơn bão liên hoàn hit Ditto, OMG cùng EP Get Up. Không dừng lại ở sân nhà, nhóm tạo nên bước tiến thần tốc ra thị trường quốc tế khi chính thức ghi danh trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 chỉ sau 4 tháng ra mắt.

Vào tháng 3/2023, khoảng 8 tháng (219 ngày) sau khi ra mắt, nhóm đã vượt mốc 1 tỷ lượt phát trực tuyến tích lũy trên Spotify, được Guinness công nhận là kỷ lục nhanh nhất đối với một nghệ sĩ Kpop. Đến nay, kho nhạc của NewJeans đã vượt mốc 8 tỷ lượt nghe trên Spotify sau 4 năm ra mắt, bất chấp việc nhóm gần như không phát hành sản phẩm mới nào trong suốt 2 năm qua.

Tranh chấp giữa ADOR, tập đoàn HYBE với MIn Hee Jin và các thành viên làm hoạt động của NewJeans gián đoạn

Tuy nhiên, mâu thuẫn pháp lý bùng nổ vào năm 2024 khi HYBE cáo buộc cựu CEO Min Hee Jin lạm quyền và quyết định cách chức CEO ADOR của bà đã khiến cục diện thay đổi hoàn toàn. Đỉnh điểm tranh cãi diễn ra vào tháng 11/2024, khi NewJeans tự ý tổ chức họp báo tuyên bố dứt áo ra đi khỏi ADOR để hoạt động dưới tên gọi mới, trực tiếp chuyển tâm điểm cuộc chiến pháp lý từ cựu CEO sang chính các nghệ sĩ.

Phán quyết sau đó từ tòa án khẳng định NewJeans vẫn thuộc quyền quản lý của ADOR, đồng thời ban hành lệnh cấm các thành viên tự ý hoạt động giải trí hoặc nhận hợp đồng riêng nếu không thông qua ADOR. Lệnh cấm này trở thành lý do trực tiếp khiến Haerin cùng các thành viên rơi vào cảnh bị đóng băng lịch trình âm nhạc suốt 2 năm qua.

Haerin cùng thành viên Hyein đã trở thành hai thành viên chủ động quay lại đàm phán với ADOR

Để giải quyết bế tắc trong sự nghiệp, Haerin cùng thành viên Hyein đã trở thành hai thành viên chủ động quay lại đàm phán với ADOR. Bước đi này vô tình kéo theo Hanni và Minji cũng phải trở lại công ty theo thế bị động. Trong khi đó, Danielle là thành viên duy nhất không được trở lại nhóm và hiện đang phải đối mặt với các vụ kiện pháp lý.

Việc quay lại ADOR giúp Haerin dần gỡ bỏ các hạn chế hoạt động. Thời gian gần đây, công ty quản lý đã bắt đầu khôi phục lịch trình cho nữ idol thông qua các dự án quay TVC quảng cáo và hợp tác thương hiệu.

NewJeans hiện tại hoạt động với đội hình 4 người

Mới đây, nhân cột mốc kỷ niệm 4 năm ra mắt, kênh chính thức của NewJeans gây chú ý khi đăng tải chuỗi hình ảnh kèm thông điệp "2026 Summer of NewJeans". Đội hình hiện tại chỉ có 4 thành viên gồm Minji, Hanni, Haerin và Hyein. Dù Haerin đã khôi phục nhỏ giọt vài hoạt động thương mại cá nhân, tương lai cũng như đội hình hoàn chỉnh của NewJeans trên bản đồ Kpop vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp chính thức.

Ảnh: X