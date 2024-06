Đã rẻ nay còn rẻ hơn: Chỉ 7 triệu đồng sở hữu iPhone chính hãng rẻ nhất được bán mới tại thị trường Việt?

Giá iPhone 11 chạm đáy

Theo thông tin từ Nhịp sống thị trường, thời điểm giữa tháng 6/2024, giá iPhone 11 tiếp tục ghi nhận mức giảm kỷ lục mới tại đại lý.

Cụ thể, iPhone 11 bản 64 GB đang được đại lý chào bán với mức giá 8,39 triệu đồng, trong khi bản 128 GB là 9,79 triệu đồng (giảm thêm cao nhất 200.000 đồng so với thời điểm tháng 5/2024). Mức niêm yết khi mới ra mắt là 21,99 triệu đồng cho bản 64GB và 23,99 triệu đồng bản 128GB.

Như vậy, giá iPhone 11 đang được giảm sâu từ 13,6 - 14,2 triệu đồng so với mức niêm yết.

Các đại lý cũng cho biết đây là mức giá thấp nhất của iPhone 11 kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt.

Dù mức bán đã chạm mốc thấp chưa từng có trong lịch sử nhưng nhiều đại lý dự báo, iPhone 11 sẽ sớm chạm mốc xuống 7 triệu đồng và trở thành chiếc iPhone rẻ nhất từng được bán mới tại thị trường Việt.

Điều này khá bất ngờ bởi Apple vốn nổi tiếng là thương hiệu ít khi giảm giá, nhất là khi bản thân chiếc máy này đã gần như không giảm giá trong suốt một năm vừa qua, và ngay các dòng điện thoại gắn mác “giá rẻ” của Apple cũng chưa từng xuống đến mức giá này.

Bên cạnh iPhone 11, tháng 6/2024 cũng ghi nhận nhiều mẫu smartphone của Apple được đại lý giảm giá bán.

Theo đó, iPhone 12 128GB đang có giá 12,39 triệu đồng trong khi bản 64GB là 11,49 triệu đồng, ngoài ra, nếu tham gia thu cũ đổi mới có thể sở hữu iPhone 12 với mức giá dưới 10 triệu.

Một cái tên khác cũng đang được giảm giá mạnh là iPhone 14 Plus. Nếu như tháng trước iPhone 14 Plus có giá gần 19 triệu đồng thì hiện iPhone 14 Plus hiện chỉ còn hơn 18 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 256GB có giá từ 22,9 triệu đồng.

iPhone 15 bản 128 GB đang có giá bán 18,39 triệu đồng, bản 256 GB và 512 GB dao động trong khoảng 21,89 - 27,69 triệu đồng.

iPhone 11 có gì?

Ra mắt cách đây 5 năm nhưng iPhone 11 vẫn là một trong những chiếc điện thoại được người dùng ưa chuộng với mức giá phải chăng, hiệu năng mạnh mẽ, độ bền cao, chụp ảnh đẹp.

Một trong những điều làm cho iPhone 11 hấp dẫn người dùng là việc trang bị CPU A13 Bionic. Tại thời điểm ra mắt, Apple khẳng định "A13 Bionic là CPU nhanh nhất dành cho điện thoại thông minh nhờ hai lõi hiệu năng, bốn lõi hiệu suất, cùng với GPU do Apple thiết kế, nhanh hơn tới 20% so với thế hệ trước".

Bên cạnh đó, iPhone 11 tự hào có khả năng Face ID nhanh hơn nhờ iOS 13, người dùng chỉ trong tích tắc là mở được khóa trên chiếc iPhone của mình.

Ngoài ra, iPhone 11 được trang bị camera kép 12MP gồm ống kính góc rộng và ống kính siêu rộng. Xét theo tiêu chí chụp đẹp và đa dụng, iPhone 11 vẫn làm rất tốt và cho ra ảnh chất lượng cao ở mức 80-90% so với cả iPhone 15 mới.

Theo đó, Apple cung cấp cho iPhone 11 một tiêu cự góc rộng 13mm hữu ích hơn với góc nhìn 120°. Camera cực rộng có cảm biến 12MP, kết hợp với khẩu độ f2.8. Từ đó tính năng tự động lấy nét được cải thiện và tăng khả năng chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn nhờ có công nghệ lấy nét Focus Pixels.

Không những thế, trên iPhone 11, bạn có thể quay video 4K trên mọi camera ở điện thoại bao gồm: camera góc rộng, camera cực rộng và thậm chí cả camera TrueDepth phía trước. Cùng với tính năng ổn định video trên phần mềm của Apple giúp người dùng xử lý tốt trong các cảnh quay từ đó có những video đẹp cho riêng mình.

Bên cạnh đó hàng loạt các nâng cấp khác cũng được Apple trang bị trên iPhone 11 như: cải thiện tuổi thọ pin, nâng cấp đèn Flash, chế độ chụp chân dung mới…