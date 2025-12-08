Đá quý Ruby tại IRuby Luxury - Biểu tượng của sự sang trọng và uy tín

Mỗi viên Ruby, Ngọc Lục Bảo hay Sapphire đều được chứng nhận chất lượng, có giấy tờ kiểm định và tư vấn bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Hơn 10 năm gắn bó với ngành, IRUBY khẳng định uy tín và sự tinh tế trong từng sản phẩm, mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng.

IRUBY Luxury - Tinh hoa đá quý Việt Nam

IRUBY là thương hiệu đá quý cao cấp với hơn 10 năm kinh nghiệm, nổi bật trong việc cung cấp Ruby, Ngọc Lục Bảo, Sapphire và nhiều loại đá quý quý hiếm khác. Tiền thân xuất phát từ vùng đất Ngọc Lục Yên – Yên Bái, nơi được mệnh danh là "thủ phủ đá quý" của Việt Nam, IRUBY đã thừa hưởng kiến thức và kỹ năng quý báu từ những bậc cha chú, những người gắn bó với nghề đá quý hàng chục năm.

Từ những ngày đầu, IRUBY luôn chú trọng xây dựng nền tảng uy tín, chất lượng và chuyên môn. Thương hiệu tập trung vào việc tuyển chọn những viên đá quý tinh túy nhất, có giấy tờ kiểm định rõ ràng, đảm bảo độ tinh khiết và giá trị thực. Mỗi sản phẩm không chỉ là một viên đá quý mà còn là biểu tượng của sự sang trọng, đẳng cấp và niềm đam mê với nghệ thuật kim hoàn. Triết lý "Hãy chọn người quý trước khi chọn đá quý" được thể hiện rõ trong từng viên đá – từ sự tinh khiết của đá đến cách phục vụ tận tâm, trách nhiệm với khách hàng.

IRUBY cũng chú trọng phát triển nền tảng tư vấn và thiết kế trang sức. Khách hàng không chỉ được lựa chọn sản phẩm đẹp mà còn được trải nghiệm dịch vụ thẩm định, tư vấn thiết kế và đánh giá năng lượng đá quý từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Sự kết hợp giữa uy tín, chất lượng và triết lý kinh doanh tạo nên thương hiệu IRUBY khác biệt trên thị trường đá quý Việt Nam.

CEO Nguyễn Ngọc Tú - Người dẫn dắt và chuyên gia đá quý

CEO Nguyễn Ngọc Tú là trái tim và linh hồn của IRUBY. Anh hiện giữ chức Phó Viện Trưởng Viện Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý Việt Nam (GJA), đồng thời là một trong những chuyên gia đá quý hàng đầu Việt Nam. Sinh ra tại Lục Yên, Yên Bái, từ nhỏ anh đã theo cha chú lên núi tìm đá, ươm mầm tình yêu với những viên ngọc thiên nhiên.

Anh Nguyễn Ngọc Tú tại viện chống gian lận thương mại và hàng giả

Anh Nguyễn Ngọc Tú không ngừng nâng cao kỹ năng và kiến thức bằng các khóa học quốc tế về đá quý, marketing, quản trị doanh nghiệp, năng lượng phong thủy và thiền định. Sự kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên sâu giúp anh trở thành chuyên gia thẩm định, thiết kế trang sức và cảm nhận năng lượng đá quý hàng đầu. Dưới sự dẫn dắt của anh, IRUBY Luxury không chỉ là thương hiệu, mà còn là biểu tượng uy tín, chất lượng và tinh hoa đá quý Việt Nam.

Uy tín, hội nhập và hoạt động quốc tế

IRUBY hiện là Ủy Viên BCH Hội Đá Quý Hà Nội, thành viên Hội Đá Quý Việt Nam, khẳng định uy tín và vai trò nổi bật trong ngành. Thương hiệu đã tham gia nhiều triển lãm đá quý quốc tế tại nước ngoài và trong nước, giới thiệu những viên đá Ruby, Ngọc Lục Bảo, Sapphire tinh túy đến công chúng và các nhà sưu tập.

Nhờ sự uy tín, chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn, IRUBY được công nhận rộng rãi, góp phần nâng cao vị thế ngành đá quý Việt Nam trên thị trường quốc tế. CEO Nguyễn Ngọc Tú và đội ngũ IRUBY không chỉ phát triển kinh doanh mà còn lan tỏa kiến thức về đá quý, hướng dẫn khách hàng lựa chọn và thẩm định đúng chuẩn, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành nghề bền vững.

Đặc biệt, trong dịp Trung thu vừa qua, IRUBY đã tổ chức chương trình trao tặng 60 phần quà dành cho các em nhỏ tại Bệnh viện K Tân Triều. IRUBY xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã ủng hộ trong tháng 8 âm lịch — nhờ có anh/chị, IRUBY đã gửi đi những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương và động lực lớn lao dành cho các bé đang điều trị tại bệnh viện. Đây là minh chứng cho triết lý "Hãy chọn người quý trước khi chọn đá quý", thể hiện trách nhiệm xã hội và sự đồng hành với cộng đồng.

IRUBY không chỉ mang đến những viên đá quý tinh túy mà còn là nơi trải nghiệm đam mê và uy tín. Dưới sự dẫn dắt của CEO Nguyễn Ngọc Tú, mỗi sản phẩm đều được chăm chút tỉ mỉ, đảm bảo chất lượng và giá trị thực. Nếu quan tâm đến các sản phẩm của IRUBY, bạn có thể liên hệ vào thông tin bên dưới để được tư vấn và hỗ trợ.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Trang Sức Đá Quý IRUBY LUXURY

Showroom Hà Nội: Số 3 - Triệu Việt Vương - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Lục Yên: Chợ đá quý Lục Yên, đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái

Điện thoại (zalo): 0969.248.666

Email: irubyluxury@gmail.com

Website: https://iruby.vn/