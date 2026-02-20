"Đả nữ" Ngô Thanh Vân lần đầu khoe ảnh rõ mặt con gái

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân và Huy Trần lần đầu đăng ảnh cận mặt con gái đầu lòng. Trước đó, hai vợ chồng cô chỉ thỉnh thoảng đăng ảnh sau lưng hoặc bàn chân, bàn tay của con.

Ngô Thanh Vân chia sẻ ảnh Huy Trần bế con gái đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Sau khi cân nhắc, hai vợ chồng quyết định để con "ra mắt" mọi người. Trong bài đăng đầy hào hứng, Ngô Thanh Vân thay con gửi lời chúc đáng yêu: "Dạ thưa: Con là Gạo…! Con của mẹ Vân Ba Huy. Con xin chúc các cô chú, các dì, các mẹ một năm mới tiền vô như nước, niềm vui ngập tràn, ăn Tết thả ga mà không tăng ký ạ…!".

Nữ diễn viên tiết lộ bức ảnh được chọn đăng tải là do ông xã quyết định vì đặc biệt yêu thích nụ cười "tỏa nắng" của con gái, được nhận xét là giống hệt bố. Cô còn hài hước tự nhận mình "đẻ thuê" khi ái nữ thừa hưởng nhiều nét từ Huy Trần. Thậm chí, Ngô Thanh Vân còn kêu gọi khán giả "cho anh ấy một like hay tim để anh ấy vui mất ngủ luôn ạ!".

Ngô Thanh Vân thoải mái đưa con ra ngoài nơi công cộng. Ảnh: FBNV.

Huy Trần cho biết đây là thời điểm thích hợp để công khai ảnh con gái vì bà nội, bà ngoại "nôn nao post hình cháu". "Con xin chúc các cô chú, các dì, các mẹ một năm mới tiền vô như nước, niềm vui ngập tràn, ăn Tết thả ga mà không tăng ký", chồng Ngô Thanh Vân viết trên trang cá nhân.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả dành lời khen cho con gái của Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Bé Gạo có vẻ ngoài dễ thương, bụ bẫm, nhiều nét giống cha.

Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, nữ diễn viên từng xúc động chia sẻ về hành trình thay đổi của mình: Từ hai người thành một gia đình nhỏ, từ vai trò nghệ sĩ bận rộn trở thành người mẹ. Cô gọi đây là năm hạnh phúc nhất khi lần đầu được làm mẹ, còn ông xã lần đầu được làm ba: "Gia đình nhỏ này chính là điều đẹp nhất của năm qua. Và từ nay về sau, mọi hành trình đều bắt đầu từ hai tiếng: Gia đình Gạo!".

Việc có con đã khiến cuộc sống hôn nhân của Ngô Thanh Vân và Huy Trần ngày càng trở nên ngọt ngào, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ảnh: FBNV.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần kết hôn vào năm 2022. Cặp sao hạnh phúc đón con đầu lòng vào tháng 8/2025. Thời gian qua, vợ chồng Ngô Thanh Vân tập trung chăm sóc con gái. Bên cạnh đó, họ vẫn duy trì việc phát triển công việc kinh doanh cửa hàng ăn chay.