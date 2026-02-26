Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện bay không người lái hoạt động trái phép.

Trong đó, UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn Phòng không 375, Sư đoàn Không quân 372 phối hợp cử lực lượng chuyên ngành và phương tiện áp chế để hỗ trợ truy vết, xử lý khi nhận thông báo có UAV hoạt động trái phép trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo công an cơ sở tại các phường, xã liên quan điều tra, làm rõ các vụ việc UAV hoạt động trái phép xảy ra trên địa bàn, đặc biệt theo hướng các trục đường CHC 35L/17R, 35R/17L kéo dài nhằm kịp thời xử lý, ngăn chặn tái diễn hành vi điều khiển UAV trái phép ảnh hưởng đến an toàn bay.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các phường, xã tăng cường tuần tra, chủ động phát hiện và thông báo các hoạt động bay trái phép trong khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay của sân bay Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND các phường lân cận khu vực sân bay và trục cất, hạ cánh kéo dài của máy bay, phổ biến quy định pháp luật về phòng không nhân dân đến từng tổ dân phố và người dân, đặc biệt tại khu vực giáp ranh sân bay. Đồng thời đẩy mạnh thông tin để người dân hiểu rõ mối nguy hiểm và các quy định cấm liên quan đến an toàn bay. Nghiêm cấm mọi hành vi bay tự phát trong khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay của sân bay Đà Nẵng.

Lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh, các trường hợp cố tình vi phạm, chiếu tia laser hoặc vận hành UAV/flycam gây ảnh hưởng đến hoạt động bay sẽ bị xử lý ở mức cao nhất theo quy định pháp luật, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, trong giai đoạn cao điểm phục vụ Tết từ ngày 10/2/2026 đến ngày 22/2/2026, tình hình an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng xuất hiện những diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến an ninh, an toàn hàng không cũng như ảnh hưởng đến uy tín của thành phố Đà Nẵng trong cảm nhận của du khách đi, đến.

Đáng chú ý là tình trạng các vật thể bay không người lái (UAV) và việc chiếu tia laser xâm phạm khu vực an toàn bay.

Cụ thể, ngày 11/2, một chuyến bay từ Bangkok về Đà Nẵng phát hiện bị chiếu tia laser trong quá trình hạ cánh.

Đặc biệt nghiêm trọng, ngày 17/2 (mùng 1 Tết), xảy ra 2 vụ việc xuất hiện UAV trái phép tại khu vực tiếp cận hạ cánh (phía Nam đầu thềm đường cất, hạ cánh CHC 35L).

Gần 30 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp (bao gồm cả chuyến bay quốc tế và quốc nội). Nhiều chuyến bay buộc phải bay chờ trên không, trì hoãn giờ khởi hành hoặc chịu ảnh hưởng dây chuyền, gây thiệt hại kinh tế và làm xáo trộn lịch trình của hàng nghìn hành khách. Thậm chí, có chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh sang sân bay dự bị để bảo đảm an toàn.

Tiếp đến, ngày 22/2, tiếp tục xảy ra 1 vụ việc xuất hiện UAV trái phép tại khu vực cất cánh (phía Bắc đầu thềm đường CHC 17L), làm 9 chuyến bay dừng chờ cất cánh, 10 tàu bay chờ trên không (trong đó 4 chuyến bay phải chuyển sân bay dự bị).

Theo quy định tại Nghị định số 288/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/11/2025 quy định về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác, hành vi sử dụng UAV, flycam nêu trên không chỉ là hành động thiếu ý thức mà còn là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể dẫn đến thảm họa hàng không.