Đà Nẵng: Người dân 'chê' công chức Sở nào nhất?

Trong số này đang kể nhất là là Sở Tài nguyên và Môi trường có 86 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành (tỉ lệ 14,63%), Sở Y tế có 20 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành (tỉ lệ 14,60%)… Việc giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức trễ hạn còn nhiều nhưng thực hiện văn hóa xin lỗi chưa thật sự nghiêm túc, đầy đủ

Qua khảo sát, tỉ lệ công dân, tổ chức không hài lòng do phải tốn chi phí không chính thức, do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức, do phải đi lại nhiều lần, thời gian trả không đúng quy định còn tương đối cao.

Trong đó, lý do không hài lòng do phải tốn chi phí không chính thức tại Cục thuế thành phố chiếm 33,33%, Sở Y tế chiếm 1,41%.

Đặc biệt, 100% công dân được khảo sát không hài lòng về thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận của Sở Công thương.

Từ thực trạng trên, Ban Pháp chế đề nghị UBND thành phố siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tổ chức thiếu tích cực, để chậm trễ, tồn đọng nhiệm vụ công việc được giao, công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

UBND TP Đà Nẵng cần cải tiến chế độ hội họp, tăng cường tổ chức họp trực tuyến, sớm ban hành Đề án họp trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, nguồn lực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm văn hóa xin lỗi, phê bình, không xem xét các danh hiệu thi đua, đề bạt, bổ nhiệm trong năm, xem xét điều chuyển vị trí công tác.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết: hiện nay, một bộ phận cán bộ làm việc còn cầm chừng, chưa yên tâm, thiếu nhiệt huyết, thiếu tinh thần trách nhiệm, việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm… Đây là những vấn đề cần có giải pháp cụ thể, quyết liệt để tập trung khắc phục trong thời gian đến.