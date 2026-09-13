Đà Nẵng: Ngập sâu do mưa lớn, lực lượng chức năng khẩn cấp di dời dân trong đêm

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực phía bắc thành phố có tổng lượng mưa phổ biến 80-200mm, có nơi trên 300mm; phía nam phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm. Từ chiều 12/9 đến hết ngày 13/9, thành phố tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông.