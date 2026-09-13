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Đà Nẵng: Ngập sâu do mưa lớn, lực lượng chức năng khẩn cấp di dời dân trong đêm

Duy Quốc
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Tối 12/9, mưa lớn khiến nước tại nhiều khu vực ở TP. Đà Nẵng dâng nhanh, gây ngập cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Lực lượng chức năng đã khẩn cấp triển khai di dời người dân khỏi các khu vực ngập sâu trong đêm.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, lực lượng chức năng xuyên đêm hỗ trợ người dân di dời.

Theo ghi nhận, tại khu vực tổ dân phố Đà Sơn 8 và tuyến đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng, nước dâng nhanh trong đêm, gây ngập và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân. Ảnh: Duy Quốc

Nhiều nhà dân trong khu vực bị nước dâng vào nhà trong đêm.

Người dân phải kê cao đồ đạc, tài sản trong nhà để tránh bị nước ngập làm hư hỏng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Khánh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ dân quân khẩn trương xuống địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ứng phó với ngập lụt.

Tại các khu vực nước dâng cao, lực lượng chức năng tổ chức hỗ trợ người dân kê dọn, di chuyển đồ dùng, tài sản lên vị trí an toàn. Đồng thời, các hộ dân tại khu vực ngập sâu, có nguy cơ bị ảnh hưởng được rà soát và khẩn trương di dời đến nơi tránh trú an toàn ngay trong đêm.

Cùng với công tác hỗ trợ di dời dân, lực lượng chức năng cũng khẩn trương khơi thông khu vực cầu trên tuyến đường Mẹ Suốt, nơi rác thải và vật cản bị nước cuốn về gây ùn ứ, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực phía bắc thành phố có tổng lượng mưa phổ biến 80-200mm, có nơi trên 300mm; phía nam phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm. Từ chiều 12/9 đến hết ngày 13/9, thành phố tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tags

Ban Chỉ huy Quân sự phường Hoà Khánh

tổ dân phố Đà Sơn

Đài Khí tượng thuỷ văn Trung bộ

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