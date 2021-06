Đà Nẵng: Khởi tố thêm 15 đối tượng vụ chém nhầm "đối thủ" tại Cung thể thao Tiên Sơn

Theo điều tra, Trần Tiến Dũng (SN 2003, trú Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có mâu thuẫn với một nhóm đối tượng tại khu vực Hòa Cường Bắc (Hải Châu) nên đã hẹn tối 19/2 gặp nhau tại Cầu Đỏ để giải quyết mâu thuẫn.

Để chuẩn bị cho việc đánh nhau, Dũng nhờ một nhóm bạn gồm hơn 15 đối tượng để giúp sức, đồng thời huy động nhiều hung khí (dao tự chế, mã tấu...) mang đến cất giấu tại nhà mình. Tuy nhiên, sau đó, sợ thua nên Dũng nhờ nhóm bạn tiếp tục huy động thêm người.

Theo đó, Nguyễn Huy Hoàng (SN 2004, trú quận Cẩm Lệ) đã nhờ Đặng Mậu Minh Huy (SN 2004, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) giúp Dũng đánh nhau. Nghe lời rủ rê, Huy đã kêu gọi thêm Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 2002) và Lê Hoàng Minh Huy (SN 2004, trú quận Thanh Khê).

Tối 19/2, Dũng cùng gần 20 thanh - thiếu niên khác tập hợp lại, đi lấy hung khí rồi tới điểm hẹn. Lúc này, nhóm Hoà Cường Bắc xuất hiện tại quán cà phê One One và dùng tuýp sắt đánh Nguyễn Huy Hoàng, đồng thời đập phá chiếc xe máy gần đó.



Cũng trong lúc này, Đặng Mậu Minh Huy dẫn nhóm bạn vừa đến thì bị nhóm thanh niên trên cầm dao đuổi đánh nên bỏ chạy. Trong lúc bị đuổi đánh, Đặng Mậu Minh Huy thấy nhóm đối tượng trên có sử dụng xe máy nhãn hiệu Yamaha Mio, màu trắng.

Bị "tan đàn xẻ nghé", Dũng sau đó liên lạc lại với nhóm của Nguyễn Huy Hoàng và Đặng Mậu Minh Huy tập trung tại đường Trường Chinh rồi cùng nhau truy tìm nhóm Hoà Cường Bắc để trả đũa. Lúc này, Lê Hoàng Minh Huy nói: "Nhóm Hòa Cường Bắc hay tập trung tại Cung thể thao Tiên Sơn" nên cả nhóm hơn 20 đối tượng điều khiển xe qua địa điểm trên.

Quá trình di chuyển, nhóm điều khiển xe máy thành nhiều hàng ngang lộn xộn, chạy xe lạng lách, rồ ga và la hét ồn ào.

Lúc nhóm đối tượng đến nơi thì thấy V.V.M (SN 2004, trú quận Thanh Khê) cùng với 4 thanh niên khác đang đứng trên bậc thang sát vỉa hè, bên cạnh có một xe máy Yamaha Mio, màu trắng.

Thấy xe Mio màu trắng nên nghĩ nhóm M là nhóm Hòa Cường Bắc nên cả nhóm đối tượng trên liền tiếp cận nói chuyện.

Mặc dù M đã giải thích là nhận nhầm người rồi nhưng Nguyễn Hoàng Nguyên và Lê Hoàng Minh Huy vẫn dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người M rồi tiếp tục đập phá xe máy. Sau đó, có một người trong nhóm nói lớn: "Nhầm người rồi!" thì cả nhóm mới bỏ đi.

Nhận tin báo của bị hại, Công an quận Hải Châu đã tập trung điều tra, xác minh làm rõ nhiều đối tượng liên quan, thu giữ nhiều hung khí.

Ngày 12/3, công an khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can là Nguyễn Hoàng Nguyên, Lê Hoàng Minh Huy và Đăng Mậu Minh Huy cùng về tội danh "Cố ý gây thương tích". Đến nay, sau khi củng cố hồ sơ, Công an quận Hải Châu đã khởi tố thêm 15 đối tượng có liên quan với hành vi "Gây rối trật tự công cộng".