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Đà Nẵng: Cụ bà 89 tuổi tử vong trong ngôi nhà bị cháy

Hoài Văn Nguyễn Ngọc
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Trong quá trình dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện người cụ bà 89 tuổi đã tử vong tại phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà - nơi được xác định là điểm phát cháy ban đầu.

Chiều 15/8, lãnh đạo xã Duy Xuyên cho biết, vừa xảy ra hỏa hoạn tại một nhà dân trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Cụ bà 89 tuổi được phát hiện đã tử vong ở tầng 2 ngôi nhà. Ảnh CTV

Thông tin ban đầu, vào lúc 12h50 phút cùng ngày, Công an xã Duy Xuyên nhận được tin báo của người dân về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà ông P. P. T (58 tuổi, thôn Trà Châu, xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã đã có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện bà N. T. N (89 tuổi, là mẹ của ông T) đã tử vong tại phòng ngủ trên tầng 2 - nơi được xác định là điểm phát cháy ban đầu.

Hiện đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và vụ việc đang được Công an xã Duy Xuyên bảo vệ hiện trường để tiếp tục điều tra làm rõ.


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