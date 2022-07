Đà Nẵng có 6 thủ khoa môn Sử và Địa là chiến sĩ Công an tại ngũ

Chiều 25/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đà Nẵng đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Hội đồng thi TP Đà Nẵng.



Theo đó, đối với môn Ngữ văn, có 12 học sinh đạt 9,25 điểm; tỷ lệ học sinh đạt từ điểm 8 trở lên đạt 7,7%; từ 6,5 điểm trở lên đạt 35,77%; từ 5 điểm trở lên đạt 78,7%. Đối với môn Toán, có 6 học sinh đạt 9,75 điểm; tỷ lệ học sinh đạt từ điểm 8 trở lên đạt 27,17%; từ 6,5 điểm trở lên đạt 68,92%; từ 5 điểm trở lên đạt 86,13%.

Đà Nẵng có 6 chiến sĩ Công an tại ngũ xuất sắc đạt thủ khoa điểm 10 và 9.75 các môn Sử và Địa tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022.

Đối với môn Anh văn, có 9 học sinh đạt điểm 10; tỷ lệ học sinh đạt từ điểm 8 trở lên đạt 19,14%; từ 6,5 điểm trở lên đạt 41,71%; từ 5 điểm trở lên đạt 62,16%. Ngoài ra, môn Lý có 1 học sinh đạt điểm 10; môn Hóa có 2 học sinh đạt điểm 10; môn Sinh có 1 học sinh đạt điểm 10; môn Sử có 9 học sinh đạt điểm 10; Giáo dục công dân có 5 học sinh đạt điểm 10; môn Địa có 6 học sinh đạt 9,75 điểm.

Đặc biệt, theo thông tin của Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, trong số các thủ khoa môn Sử có 3 thí sinh là Công an tại ngũ; môn Địa cũng có 3 thí sinh là Công an tại ngũ đạt thủ khoa. Gồm các chiến sĩ Công an tại ngũ: Lê Minh Khánh, Nguyễn Ngọc Dương và Võ Văn Lộc xuất sắt 10 điểm môn lịch sử; 3 chiến sĩ là Lê Thành Đạt, Nguyễn Ngọc Thanh Long và Bảo Quý thịnh cùng đạt thủ khoa 9.75 môn Địa.